По 5,33 евро за килограм: Гърция обяви битка с инвазивна риба в морето

Гръцкото министерство на земеделието заяви, че ще плаща 5,33 евро на килограм на рибари за улов на инвазивната риба тъпоглава риба, известна на местно ниво като "лагокефалус", като част от пилотна програма, насочена към защита на морските екосистеми, съобщава "Катимерини".

Схемата първоначално ще бъде въведена в южната част на Егейско море и Крит, което предизвика критики от рибари в други региони, които бяха изключени от програмата. Съобщението последва консултации с представители на рибарството, които според съобщенията са напуснали брифинг срещата недоволни.

Наред с наградата, правителството обяви временни субсидии за гориво за професионални рибари,

включително 0,16 евро на литър за април и май и 0,12 евро на литър през юни, като част от мерки за намаляване на оперативните разходи. Програмата, финансирана чрез европейски ресурси на стойност до 1,5 милиона евро, ще функционира чрез регионални власти, които ще определят пристанища за доставка и претегляне на улова. Министерството заяви, че оперативните разходи, включително специални фризери и обезвреждане чрез изгаряне, ще бъдат покрити от държавата. Планирани са допълнителни мерки за подкрепа на засегнатите рибари.

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Междувременно, Гръцкият червен кръст разпространи практични и полезни указания за оказване на първа помощ при ухапване от опасен вид риба - Lagocephalus sceleratus, позната още като риба-заек. Тя е инвазивен вид, не е типична за Егейско море, но поради климатичните промени се е появила във водите около остров Крит и Додеканезите. На гръцки се нарича "лагокефалос", хищна е и има няколко случая на захапване на крака на плувеца.

Специалистите предупреждават, че рибата е токсична и не трябва да се яде.