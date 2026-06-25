Гърция предлага пакет "Преживяването на Акропола" на цена от 5000€ на обиколка

Министерството на културата стартира иновативната програма "Преживяването на Акропола", предлагаща луксозни обиколки за малки групи от 1 до 5 души извън стандартното работно време, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Проектът започна пилотно през 2024 г., разрасна се до 72 посещения през 2025 г., а през настоящата 2026 г. резервациите вече достигнаха рекордните 80 тура още в началото на летния сезон.

При цена от 5000 евро на обиколка, приходите вече надхвърлят 400 000 евро, които се реинвестират директно в опазването на културното наследство.

Качествените данни показват, че взискателните пътешественици вече не търсят масов туризъм, а автентично преживяване.

Според директора на ODAР Ангелики Марагаки, "въпреки факта, че получихме многобройни заявки за по-големи групи, ние избираме да запазим това ограничение като основен принцип на нашата философия, тъй като това е единственият начин да запазим качеството и усещането за ексклузивност, които характеризират програмата".

Посетителите изискват максимална гъвкавост по отношение на езика, времетраенето и темпото на специално разработения маршрут.

Обиколките се провеждат по строго одобрени трасета, гарантиращи сигурността на паметника, със специализиран или частен екскурзовод. За целта администрацията е подготвила сериозна логистична база.

"Разработили сме пълни писмени материали, разкази и инструкции за туристическите станции. Същевременно поддържаме постоянна комуникация с нашите партньори, като редовно ги информираме за всякакви развития и подобрения в правилата за прилагане на услугата", посочи директорът на ODAP.

През 2026 г. програмата се разшири с нощна разходка в историческия квартал Плака и Музея на съвременната гръцка култура.

"През 2026 г. включихме вечерната обиколка в един магически квартал, който е запазен и в който се помещава Музеят на съвременната гръцка култура. Сгради от 19 век с неокласически и традиционни елементи на атинските жилища, оградени от вътрешни дворове и алеи, съжителстват с паметници и археологически останки", добави Марагаки.

Премиум турът завършва с дегустация на гръцки вина и сирена в автентично кафене, а успехът на проекта проправя път за включването на нови археологически обекти в дигиталната платформа.