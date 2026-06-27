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Отнето предимство: Кола се преобърна при катастрофа в София

Има пострадала жена, без опасност за живота е

27.06.2026 | 17:20 ч. 0
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Два автомобила са се сблъскали днес около 13:00 часа на кръстовището на столичния булевард "България" и улица "Флора" в посока квартал "Бояна".

По първоначална информация единият автомобил е отнел предимство на другия. В колите са пътували мъже на 29 и 59 години, като в превозното средство с отнето предимство се е возила и 58-годишна жена.

Вследствие на удара автомобилът с по-възрастните пътници се е обърнал по таван, съобщава bgonair.bg.

Жената е пострадала с травма на врата, като няма опасност за живота ѝ, но е откарана в болница "Пирогов" за преглед и лечение.

На мястото на инцидента са пристигнали екипи на пожарната и Спешна помощ. Полицията изяснява точните причини и кой е виновен за катастрофата.

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