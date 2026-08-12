"Справедливата цена" се връща на дневен ред, но кой ще пази потребителите?

Темата за "справедливата цена" отново излезе на дневен ред, но ключовият въпрос остава - кой и как реално ще защити потребителите.

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов обясни пред Bulgaria ON AIR, че методиката за определяне на справедливи цени в момента е подложена на обществено обсъждане, което трябва да приключи в началото на септември. След това се очаква тя да започне да действа.

"Методиката е поставена на обществено обсъждане и така е редно. Ще изтече в началото на септември. Би трябвало да започне да действа. Идеята е да се види на базата на статистически величини къде точно има раздуване на маржове по веригата и можем ли да оберем луфтовете. Търговците, виждайки каква е летвата, да си изберат от коя страна да застанат - на добрите или на лошите", коментира Маргаритов.

Той подчерта, че "справедлива цена" в никакъв случай не означава въвеждане на таван на цените. Предвижда се и толеранс от до 10% нагоре или надолу.

Според Маргаритов търговците трябва да бъдат контролирани, но остава въпросът дали при въвеждането на формулата ще има достатъчно обществен контрол върху това кой взема използваните показатели и как ги съчетава, за да се стигне до крайната "справедлива стойност".

Реалните цени на продуктите се обновяват ежедневно и в портал, поддържан от КЗП, уточни той в предаването "Денят ON AIR".

Ще доведат ли мерките до по-нормални цени?

Според Маргаритов големият въпрос е дали предприетите действия ще помогнат за нормализиране на пазара, стабилизиране на цените и дори за евентуално поевтиняване.

По думите му мерките са добро начало, но далеч не са достатъчни. Там, където бъдат установени проблеми, трябва да последват и конкретни действия.

Маргаритов очаква след средата на септември вече да бъдат видими реалните и справедливите стойности на продуктите, включени в кошницата.

"Това е част от целия пакет мерки, които управляващите анонсираха. Кошницата с грижа работи, може да бъде видяна в брошурите на големите вериги. Понятието "справедлива стойност" може да дава ориентир дали потребителите купуват на нормални цени, но и да съдейства на правоприлагащите и контролни органи да установят къде са проблемите", заяви още той.

Бившият председател на КЗП обърна внимание и на употребата на български продукти в заведенията. Според него те не присъстват достатъчно и това е един от проблемите, върху които трябва да се постави по-силен акцент, ако целта е да се популяризира родното производство.

Цените само в евро може да затруднят част от потребителите

Маргаритов очаква част от хората да срещнат затруднения след отпадането на двойното обозначаване на цените в евро и левове, тъй като много потребители все още мислят и пресмятат в левове.

Той се позова и на проучване, според което голяма част от хората отиват до щанда и касата с предварително решение какво точно ще купят.