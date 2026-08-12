Как перверзните стимули тласкат американските президенти към употреба на военна сила

Доналд Тръмп се кандидатира за втори президентски мандат в САЩ с обещание да сложи край на войните, а не да ги започва. И през първата година след завръщането му имаше индикации, че той може да направи истински скъсване със статуквото, което доведе до прекомерно разтягане на ресурсите на Вашингтон. Той настояваше европейските съюзници на Съединените щати да харчат повече за отбрана, насърчаваше мирните преговори между Русия и Украйна и се стремеше към предпазливо разведряване с Китай, което намали напрежението около Тайван.

Осемнадесет месеца по-късно обаче Съединените щати са затънали в нова война в Близкия изток. Въпреки че американските военни се радват на тактически успехи, Вашингтон не е постигнал никаква значима стратегическа победа; в определени отношения Иран упражнява повече сила сега, отколкото през февруари. Въпреки това Тръмп се въздържа от дипломатически компромиси. Точно като своя враг, президента на САЩ Барак Обама, Тръмп обеща на американците, че ще измъкне страната от безсмислените „вечни войни“ в Близкия изток, а след това се оказа неспособен да го направи. Но фактът, че Съединените щати отново се забъркаха в конфликт в Близкия изток, е още по-изненадващ днес, защото през последните две десетилетия американската общественост, както и много американски лидери, твърдо са заключили, че подобни войни са грешки.

В основата си структурите и стимулите многократно връщат Вашингтон към избягваеми тресавища. Като начало, военните действия са лесни за иницииране от американските президенти. От 1991 г. насам американските лидери са придобили навика да използват сила, за да осигурят дори най-незначителните интереси на САЩ. Краткосрочните разходи и рискове от използването на сила срещу по-малка, отдалечена държава или недържавен участник често изглеждат малки - повечето американци могат да водят ежедневието си, без дори да осъзнават, че страната им е във война - и Конгресът до голяма степен е склонен да се откаже от конституционния си контрол. Но излизането от този вид конфликти е много по-трудно. Вашингтон е свикнал да си поставя максималистични цели дори за маргинални войни, а американските лидери се въздържат от спиране на интервенция, без да постигнат обещаните цели. Особено ако текущите разходи за конфликт са относително неясни, има малко стимули президентите да се изправят пред обвинения в слабост.

И все пак разходите за тези интервенции не са малки. Те са просто скрити. Повтарящите се войни допринасят за нарастващия национален дълг, претоварват американската армия и генерират алтернативни разходи, отклонявайки разходите от необходимите военни инвестиции и вътрешни приоритети. Самото желание да се промени навикът на Съединените щати да водят война не е достатъчно, за да го промени. Ако външнополитически експерти на САЩ искат да прекъснат цикъла, те трябва да помислят за начини да направят използването на сила по-труден и по-малко привлекателен вариант, пише Foreign Affairs.

Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп от 2025 г. счупи прецедента. Повечето стратегии за национална сигурност попълват списъци с така наречените жизненоважни интереси на САЩ чрез междуведомствен процес, който гарантира, че нито един проблем не остава незабелязан. Документът от миналата година, за разлика от това, призна, че Съединените щати имат набор от отделни, ограничени интереси, които политиците „трябва да оценят, сортират и приоритизират“. В него се твърди, че „не всяка държава, регион, проблем или кауза – колкото и достойни да са – могат да бъдат във фокуса на американската стратегия“. И се подчертава значението на Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион, като се заключава, че „дните, в които Близкия изток доминираше американската външна политика както в дългосрочното планиране, така и в ежедневното изпълнение, за щастие са отминали“.

През по-голямата част от първата година от втория си мандат Тръмп се придържаше свободно към този заявен подход. Белият дом използва военна сила в чужбина, участвайки в кампании за удари по ирански ядрени обекти и лодки в Карибите, за които се твърди, че са замесени в трафик на наркотици. Но Тръмп също така агресивно настояваше съюзниците в Европа и Азия да споделят тежестта на защитата на своите региони и предприе действия за улесняване на мирните преговори както в Газа, така и в Украйна. Американо-израелската атака срещу Иран през юни 2025 г., така наречената 12-дневна война, беше поне кратка и с конкретна цел. По подобен начин залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили през януари не беше опит за пълна промяна на режима. Вместо това Белият дом сключи сделка с вицепрезидента на Мадуро, Делси Родригес, за да поеме управлението.

Но успехите във Венецуела и по време на 12-дневната война засилиха неоконсервативното крило на Републиканската партия и улесниха аргументирането за последващи интервенции. Само месец след операцията във Венецуела, американските сили започнаха операция "Епична ярост", насочена към иранската военна инфраструктура и убивайки висши лидери на режима; ранната реторика на администрацията открито обещаваше смяна на режима в Техеран. Шест месеца по-късно щетите върху военните възможности на Иран са значителни. Но Съединените щати са изразходвали голяма част от запасите си от прецизни боеприпаси и са понесли значителни щети на регионалните си бази. Ислямската република остава на власт и е разширила способността си да заплашва корабоплаването през Ормузкия проток.

Отчасти изоставянето на принципите в собствената му Стратегия за национална сигурност от страна на администрацията на Тръмп отразява разделение в републиканските политически среди. По-младите консерватори, които поставят Америка на първо място, са скептични към войните за смяна на режимите и към задължението на Вашингтон да помага на Израел повече от другите съюзници. Но традиционалистите, които все още се придържат към визията от ерата на Джордж У. Буш за Съединените щати като проводник на демократизация в световен мащаб, продължават да имат влияние. Войната в Иран е широко представяна като доказателство, че ястребите (като държавния секретар Марко Рубио и вече починалия сенатор Линдзи Греъм) са спечелили вътрешна битка в администрацията срещу ограничители като вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Но войната в Иран не може да се обвинява изцяло за влиянието на отделни личности.

По-широките структурни условия продължават да връщат Съединените щати към маргинални конфликти. Първо, това е чистата лекота, с която американските президенти могат да прибягнат до сила. Конституцията на САЩ предоставя правомощието да обявява война само на Конгреса. Но законодателите не са правили това от Втората световна война насам, отчасти защото последвалите войни са били по-малки, а отчасти, за да се избегне политическият риск от регистриране на гласове за непопулярни конфликти. Конгресът не е издавал „разрешение за използване на военна сила“ от 2002 г. насам. Съединените щати поддържат голяма действаща армия с мрежа от бази, разпръснати по целия свят, и активи, които могат да разположат по целия свят за сравнително кратък период от време. И като свой главнокомандващ, президентът решава кога и как да я разположи. Без реални проверки върху способността на президента да го прави, както сметне за добре, е твърде лесно да се започне война.

Упоритите митове за минали конфликти допълнително задълбочават проблема, особено схващането, че американската армия се е провалила не защото не е трябвало да започва война или защото целите ѝ са били непостижими, а защото не е следвала правилната тактика или не е отделила достатъчно ресурси. В средата на 2010-те години например републиканците обвиниха изтеглянето на войските на президента Барак Обама от Ирак за последвалия възход на Ислямска държава (известна още като ИДИЛ), а не самото нахлуване в Ирак през 2003 г. В първите дни на неотдавнашния конфликт в Иран Ванс заяви пред репортери, че остава скептичен към чуждестранните военни ангажименти, но вярва, че Тръмп ще „свърши работата“, защото е „по-умен“ от предишните президенти.

Същите предни бази и съюзи, които стимулират американските президенти да започват войни, правят излизането от тях по-трудно. Триумфът на Съединените щати в Студената война също помогна за формирането на стратегическа култура във Вашингтон, която предполага, че поставянето на обширни цели като изграждане на нации и смяна на режими е едновременно възможно и желателно. Но дори и убедителните военни победи не са лесни за превръщане в трайни социални и политически трансформации. Американските лидери твърде често отказват да приемат частичен успех, превръщайки перфектното във враг на доброто.

Дебатите за изпращането на помощ на Украйна след руската инвазия през 2022 г. са отличен пример. Много членове на външнополитическия елит на Вашингтон твърдят, че въпреки че американската военна и икономическа помощ помогна на Украйна да отблъсне първоначалната атака на Русия и да създаде патова ситуация, никога не може да има решение чрез преговори. (Всъщност, въпреки че Русия може да е в най-добрия случай неохотен събеседник, мирният процес е възпрепятстван от лошо управление и липса на експертиза от американска страна.)

За повечето американци единствената видима цена на иранския конфликт е инфлацията.

Подготовката за операция "Епична ярост" страдаше от подобно черно-бяло мислене. Администрацията всъщност успя да използва икономическия натиск и заплахата от военна сила за сериозни преговори с Иран за ограничаване на ядрените му амбиции. Малко преди началото на войната Иран предложи да спре вътрешното обогатяване, да премахне съществуващия си обогатен уран и да позволи завръщането на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия. Но администрацията не беше доволна от такъв компромис и избра да заложи на абсолютна победа.

Фактът, че разходите за войните на САЩ остават скрити, може да накара някои да заключат, че дори една толкова зле замислена война като операция „Епична ярост“ не е голяма работа. В края на краищата, икономическите и човешките жертви за обикновените американци от предходните 20 години война в Близкия изток също бяха относително умерени. Броят на убитите и ранените американци в Афганистан и Ирак беше далеч по-малък, отколкото в по-ранните войни на САЩ; във Виетнам загинаха над седем пъти повече хора, отколкото в двата конфликта взети заедно. Икономическите разходи бяха дифузни и се прехвърлиха на бъдещите поколения като добавки към националния дълг.

Но това заключение е грешка. Войните на Съединените щати в Близкия изток – както минали, така и настоящи – носят дългосрочни стратегически разходи, които вече са навредили на позицията на страната в света и на способността ѝ да се конкурира с други велики сили. Историята е ясна: великите сили, които се разтягат прекалено много в малки конфликти, често се оказват неспособни да се справят с основните си стратегически интереси. Най-видимо е, че Съединените щати изпитват критичен недостиг на боеприпаси. Въпреки дискусиите за увеличаване на производството, Пентагонът не може лесно да замени тези системи скоро, което създава компромис: всеки прехващач, използван за защита на американска база или съюзник срещу ирански ракети, е такъв, който не може да се използва другаде. Ефективното възпиране изисква както доверие, така и военен капацитет. Ако американските войски в Източна Азия, Балтийските страни или другаде нямат достатъчно боеприпаси, те не могат да възпрат Китай, Русия или когото и да било друг.

По-широките алтернативни разходи от безумията на Съединените щати в Близкия изток са още по-коварни. Войските, разположени за кампании в Близкия изток, не могат да бъдат изпратени в други региони, парите, изразходвани за тези войни, не могат да бъдат инвестирани в нови способности или авангардни технологии, а разходите за възстановяване на бази в Персийския залив ограничават способността на Съединените щати да укрепят базовата си инфраструктура в Индо-Тихоокеанския регион. Войните за смяна на режими дори изискват различна структура на силите - например много повече сухопътни сили, отколкото военноморски. Ако основната цел на Вашингтон е защитата на полукълбото или спирането на китайско нападение в Южнокитайско море, например, постоянното търсене на войни за смяна на режими подкопава тези цели, като пречи на Пентагона да преструктурира силите си или да планира други непредвидени ситуации.

Съединените щати изпитват критичен недостиг на боеприпаси.

Идеята, че Съединените щати някога са налагали истински либерален, основан на правила ред в световен мащаб, винаги е била преувеличена. Но е вярно, че американските военни са били глобален гарант за корабоплаването и свободния поток на енергия в продължение на десетилетия. Фактът, че Съединените щати, в неотдавнашния си конфликт с Иран, директно дестабилизираха международните енергийни пазари, подкопава претенцията на страната да бъде справедлив арбитър на глобалните общи блага. Анкетите сега показват, че само около една трета от хората по света смятат, че Съединените щати допринасят значително за световния мир и стабилност. Междувременно администрацията изразходва дипломатически капитал за този конфликт, намалявайки влиянието и капацитета си да оформя резултатите другаде, като например Украйна, където мирните усилия на администрацията са до голяма степен изоставени от началото на войната с Иран.

Милитаризмът на Съединените щати сега ограничава бъдещите им възможности за избор. Във Вашингтон няма консенсус относно това дали Съединените щати трябва да защитават Тайван в случай на китайско нападение; публикувани са хиляди страници с дебати по въпроса. И все пак, разходите за боеприпаси в Близкия изток все повече правят въпроса безпредметен. Ако Съединените щати не могат да се притекат на помощ на Тайван, тогава това вече не е избор. С течение на времето ограниченията, създадени от прекомерния военен авантюризъм, все повече ще оформят политическите избори и на други места.

Ще е необходима радикална промяна, за да се разчупи структурата на стимулите, която твърде лесно води Съединените щати към далечни военни конфликти, а не само избирането на лидери, които обещават да сложат край на войните завинаги. Затварянето на някои предни бази, например, би намалило способността на Съединените щати да провеждат интервенции. Конгресът също трябва да възстанови повече власт над войните на Съединените щати, първо като упражни повече власт върху военните разходи. Пентагонът вече се бори да покрива войната в Иран от съществуващите си сметки; Конгресът би могъл да откаже да добави финансиране за непредвидени обстоятелства за този или бъдещи конфликти. Конгресните комисии са разпитвали назначените от Тръмп служители относно войната в Иран, но са постигнали малко, освен кратки откъси.

Американската общественост отдавна се обърна срещу военния авантюризъм и войните за смяна на режими, особено в Близкия изток. И все пак, цели 20 години след като Обама беше избран с обещание да се освободи от наследството на Буш, политиците продължават да бъдат привличани в региона от структура на стимули, която прави използването на сила привлекателно и минимизира краткосрочните ѝ разходи. Колкото и безобидни да изглеждат тези вечни войни за обикновените американци, те изтощават военните ресурси на страната и по този начин подкопават мощта на Вашингтон. В крайна сметка Съединените щати ще се окажат ограничени – вече няма да могат да се борят с всичко, навсякъде, едновременно. Въпросът е дали искат проактивно да решават къде използват ресурсите си или искат ръцете си да бъдат вързани от поредица от вечни конфликти.