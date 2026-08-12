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22-годишна жена загина при катастрофа на Околовръстния път в София

При пристигането си медиците са констатирали смъртта на младата жена

12.08.2026 | 22:48 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

22-годишна жена е загинала при катастрофа на Софийския околовръстен път в участъка между булевардите "Черни връх" и "Симеоновско шосе", съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за инцидента е подаден в 21:07 ч. Екип на Спешна помощ веднага е изпратен на място, но при пристигането си медиците са констатирали смъртта на младата жена, пише БТА.

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От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че загиналата се е движила пеша.

При друг пътен инцидент в София, на кръстовището на бул. "Възкресение" и ул. "Кубан", също е пострадал пешеходец. Той е с леко нараняване, а шофьорът е напуснал мястото на произшествието, допълниха от СДВР.

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