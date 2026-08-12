Скандал около Truth Social: Плащаш и виждаш публикациите на Тръмп по-рано

Две американски медийни организации заведоха дело срещу продажбата на приоритетен достъп до публикациите на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, които често предизвикват движения на финансовите пазари, предаде Франс прес.

Искът е подаден в Ню Йорк от The Intercept и Freedom of the Press Foundation, които определят схемата като "корумпирана и противоконституционна".

Според жалбата абонатите на услугата получават почти незабавен достъп до публикациите на Тръмп в Truth Social - няколко важни секунди преди останалите потребители. За тази привилегия те могат да плащат до 100 000 долара месечно.

Тръмп често използва платформата си за значими политически изявления - от развитието на войната срещу Иран до обявяването на нови мита. Подобни публикации могат да предизвикат резки спадове или скокове на пазарите, което според ищците превръща ранния достъп до тях в сериозно предимство.

"Тази система е дълбоко корумпирана. Президентът е в позиция да печели финансово, като предоставя правителствена информация, която движи пазарите, на онези, които могат да платят на собствената му компания", се посочва в жалбата.

Trump Media & Technology Group отхвърли опасенията около продукта, наречен Truth API, който беше представен в средата на юли, пише БТА.