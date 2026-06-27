Трети ден полицията в София издирва 17-годишно момиче

Трети ден полицията издирва 17-годишната Никол Русинова от София. Сигналът за изчезването ѝ е подаден на 25 юни във Второ РУ на СДВР, след като момичето е в неизвестност от 24 юни.

По информация, разпространена от близките ѝ в социалните мрежи, Никол е изчезнала на 24 юни около 19:30 часа в София. Оттогава няма информация за местонахождението ѝ.

По последни данни тя е била облечена с дънки, блуза и черни маратонки.

Полицията и близките на момичето призовават всеки, който има информация или е виждал Никол, да подаде сигнал в най-близкото районно управление на МВР или да се свърже на телефон 0886 75 13 02.

Те призовават и за споделяне на информацията, тъй като всяка следа може да бъде от значение за откриването на 17-годишното момиче.