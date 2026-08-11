Несигурният Путин се надява, че обиколката му в Русия ще спаси намаляващата му популярност

Улиците на Новосибирск, най-големият град в Сибир, не са изглеждали толкова добре от дълго време. Пътищата са преасфалтирани, тротоарите са ремонтирани, а тревата е окосена.

Работата по освежаването на града беше завършена трескаво преди посещението на президента Путин във вторник.

"Те на практика възстановяват града за три дни", написа един жител в социалните мрежи. "По дяволите, бих искал да идва по-често, може би тогава щяхме да видим цял нов град, построен за една година."

Руският лидер рядко напускаше Москва в началото на годината, вероятно от страх от покушение, но сега посети шест града за по-малко от три седмици. Анализаторите казват, че може би полага усилия да увеличи намаляващата си популярност.

Рейтингът на одобрение на Путин падна през юли до 66%, което е исторически най-ниско ниво от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Това сочат данни на FOM - свързана с Кремън социологическа агенция. Критиците казаха, че истинската му подкрепа е по-ниска.

Войната все повече удря в Русия. Украинските атаки с дронове и ракети причиниха недостиг на гориво, прекъсвания на интернет връзката и смъртни случаи. По време на последните посещения на Путин в Иркутск и Красноярск, два други града в Сибир, цените на бензина бяха намалени - очевидно по официална заповед - преди да се покачат отново веднага щом той си тръгна.

Въпреки че изборите рутинно се манипулират в полза на Путин и неговата управляваща партия, а службите за сигурност потушават признаци на несъгласие, Кремъл е известен с това, че внимателно следи общественото мнение. Рейтингите на Путин са високи в сравнение с тези на западните лидери, но в Русия не се толерира истинска опозиция и националните медии се контролират от Кремъл, пишат от The Times.

Фарида Рустамова, журналистка в изгнание, която управлява Vlast, уебсайт на английски език за руската вътрешна политика, каза:

"От дълго време собственият рейтинг на одобрение на Путин е основният индикатор за състоянието на нещата в страната за него. Това е пулсът на системата и цялата машина работи, за да поддържа този рейтинг. Малко вероятно е той да е прекалено загрижен за личното си положение точно в този момент, но системата е толкова фиксирана върху него като индивид, че е принуден да я поддържа в максимален режим. Той искрено вярва, че публичните му изяви успокояват хората. Отдавна е доказано, чрез социологически проучвания, че не го правят, но той вярва."

На жителите на домове и студентски общежития до пътя, по който е пътувала кортежът на Путин в Новосибирск, е било казано да не се приближават до прозорците си или да използват електронни устройства, съобщиха местните жители в Telegram. Имаше и ограничения за използването на електрически скутери.

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Пътуването на Путин до Сибир се случи по-малко от 24 часа след като Върховният съд забрани на "Яблоко" - най-старата оцеляла либерална партия в Русия, да участва в парламентарните избори следващия месец. Дни по-рано "Яблоко" беше официално допусната до бюлетини от лоялната към Кремъл избирателна комисия.

"Яблоко", чийто предизборен лозунг беше "За мир и свобода", беше единствената партия, която се кандидатираше с антивоенна платформа. Според видео в социалните мрежи, полицията е казала на група млади поддръжници на "Яблоко", протестиращи пред Върховния съд, че ще бъдат отведени във военни комисариати, ако не се разотидат.

Според Михаил Фишман, руски опозиционен журналист и автор, бързият обратен завой предполага, че Путин не е сигурен относно нивото на обществена подкрепа за войната.

"Някой се е свързал с Путин", пише Фишман в статия, публикувана от TV Rain, опозиционна медия, забранена от Москва. "Вероятно е бил някой от ФСБ. Трудно е да си представим кой друг би могъл да бъде. Путин даде съгласието си и "Яблоко" беше отстранено. В същото време е много трудно да си представим "Яблоко" да се появи в бюлетината без съгласието на Путин. Същността на въпроса е, че Путин кимна два пъти: първо в едната посока, после в другата. Това показва, че системата е в състояние на тежък вътрешен раздор, един вид шизофрения, при която, от една страна, Путин е убеден, че всичко е наред и че всички го подкрепят и неговата война, докато от друга, не е толкова сигурен."

Въпреки че 66% от руснаците казват, че подкрепят войната, 62% биха искали да започнат мирни преговори и само 28% са за продължаване на военните действия, според Левада център, независим социологически център в Москва, определен от Кремъл за "чуждестранен агент". Един на всеки пет руснаци казва, че изобщо не следи новините за войната.

Критиката на войната може да доведе до наказателни обвинения в Русия, а критиците на анкетите там казват, че е малко вероятно респондентите да разкрият истинските си чувства пред непознати.

Михаил Ходорковски, критик на Кремъл, който някога е бил най-богатият човек в Русия, твърди, че макар руснаците да не могат да влияят на политиката чрез избори или протести, Путин силно зависи от рейтингите си, за да запази контрола си над ФСБ, службата за сигурност, която той ръководеше за кратко преди назначаването си за министър-председател през 1999 г.

"Ако рейтингите му паднат, той трябва да разчита повече на ФСБ за справяне с несъгласието", каза Ходорковски пред The ​​Times. "Но ФСБ не са хора на Путин. Те го смятат за слабак. И ако е принуден да разчита твърде много на тях, те с радост ще започнат да се отнасят с него като с марионетка. И Путин разбира това перфектно."