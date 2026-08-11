Кайли Дженър отпразнува ЧРД по мини рокля

Кайли Дженър направи впечатляващо предварително парти по повод своя рожден ден. Риалити звездата навърши 29 години в понеделник, 10-и август, но празнува специалния повод още през уикенда. И в неделя тя качи в профила си в Instagram серия кадри от празненството.

Виждаме, че то е било на котешка тема - Princess Kitty. На първата снимка Кайли позира по къса розова рокля, с розова диадема от пера, както и такова наметало, розови токчета с пера.

От следващите кадри се забелязва, че всички гости са били облечени в различни нюанси на розовото, носят пухести шалове, диадеми, както и корони. Сестрата на Кайли, Кендъл Дженър е била там, както и полусестрите им - Ким и Клои Кардашян. Сред гостите е и моделката Хейли Бийбър.

Имало е бяла торта, украсена със скъпоценни камъчета в синьо, жълто, бяло, зелено, розово, лилаво. Чашите също са украсени с тези бляскави камъчета.

А рожденичката Дженър демонстрира топ форма с късата рокля с дълбоко деколте.

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