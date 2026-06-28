С 13 евро е по-скъпо пътуването ни до морето с автомобил

Пътуването от София до Бургас и обратно с автомобил това лято струва с 13 евро повече спрямо миналата година заради по-скъпите горива. Средните цени на бензина и дизела у нас са по-високи с 24 евроцента на литър спрямо 2025 г. Основната причина е напрежението в Близкия изток, което влияе върху международните пазари и се усеща и на колонките в България.

Сметките показват, че при среден разход около 7 литра на 100 километра пътуването София-Бургас-София излиза около 83 евро. Миналото лято същият маршрут е струвал с 13 евро по-малко, пишат от "Флагман".

Въпреки по-високите цени, част от пътуващите не се отказват от автомобила. Някои планират да спестят след пристигането си на морето, като оставят колата паркирана и се придвижват пеша. Според тях разстоянията по българското Черноморие не са толкова големи, че всяко движение да изисква автомобил.

От Българската петролна и газова асоциация прогнозират, че при трайно примирие в Близкия изток цените на горивата могат да тръгнат надолу в разгара на лятото. Светослав Бенчев посочва, че ако сегашните нива се задържат през следващите около 15 дни, може да се очаква понижение.

По думите му дизелът вече е поевтинял с 12% за месец, а бензинът също е тръгнал надолу. Това се приема като добра новина в началото на сезона на летните отпуски.

Бензиностанции отчитат известно раздвижване около четвъртък, петък, събота и понякога понеделник, но не и масово увеличение на пътуванията.

По-скъпите горива вече се отразяват и на автобусните билети до морето. Билетът до Бургас струва 19 евро. За сам човек автобусът остава по-евтин вариант, но ако пътува цяло семейство, автомобилът излиза по-изгодно.