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Рибар се удави в язовир "Огоста", водолази са извадили тялото

Ще бъде извършена аутопсия, за да се установи точната причина за нещастния инцидент

12.08.2026 | 16:15 ч. 3
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

 Водолази са извадили във вторник тялото на удавил се в язовир "Огоста" рибар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 от негови колеги, които дошли да хвърлят въдици в края на язовира откъм село Долно Церовене. Те забелязали въдици, телефон, джапанки, цигари и други вещи, но не видели човека. След като дълго го викали и не излязъл от близките храсти, те се обадили на спешния телефон. 

Криминалистите веднага повикали водолази и тялото на 55-годишния мъж било намерено в близост до мястото. То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило.

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Назначено е досъдебно производство.

От полицията съобщиха, че това е първото удавяне в язовир "Огоста“ за годината и най-вероятно става въпрос за нещастен случай – подхлъзване или внезапно прилошаване по време на риболов. В предишни години е имало и други подобни случаи в язовир "Огоста".  

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