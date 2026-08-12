8 загинали и 57 ранени след руските атаки през последното денонощие

При руски атаки в Украйна през изминалото денонощие са загинали осем души, а 57 са ранени, съобщиха местните власти днес.

Една от атаките е извършена в Одеска област на 11 август, когато руски сили са ударили камион, превозващ гориво. Пламъците бързо са се прехвърлили върху намиращ се наблизо лек автомобил, при което са загинали двама души, а трима са ранени, заяви областният управител Олег Кипер.

Той не уточни какъв вид руско оръжие е използвано при нападението.

Освен това през нощта срещу 12 август руските сили са атакували Украйна с балистична ракета "Искандер-М“, противорадарна ракета Х-31П, управляеми ракети "въздух-земя“ Х-35 и 138 дрона тип "Шахед“, съобщиха Военновъздушните сили. Основните цели са били Одеска и Сумска област, се посочва в доклада, цитиран от Kyiv independent.

Украинската противовъздушна отбрана е прехванала 112 дрона над северните, южните и източните части на страната. Регистрирани са ракетни удари и атаки с дронове на 16 места, а на две места е съобщено за падащи отломки от свалени цели.

Военновъздушните сили не уточниха колко руски ракети са били изстреляни. В сутрешния им доклад не се споменава за прехванати ракети.

В Херсонска област руските сили са атакували 33 населени места, включително областния център Херсон, като през изминалото денонощие са загинали двама души, а 14 са ранени, съобщи местната военна администрация.

В Сумска област при руски атаки са загинали 61-годишен мъж в община Суми и 62-годишен мъж в община Велика Писаривка. Други четирима цивилни са ранени при руски нападения на други места в региона, според местната военна администрация.

В Донецка област руските сили са убили един човек в Дружковка, а 14 други са ранени при атаки срещу други населени места в източния регион, заяви губернаторът Вадим Филашкин.

В югоизточната Запорожка област при руски атаки е загинал един човек, а деветима са ранени през изминалото денонощие, съобщиха местните власти.

В североизточната Харковска област осем души са ранени при руски атаки, включително 15-годишно момче, заяви губернаторът Олег Синегубов. В северната Черниговска област двама души са ранени при руски атаки с дронове през изминалото денонощие, съобщи губернаторът Вячеслав Чаус.

В Днепропетровска област двама души са ранени при руски атаки срещу Никополски район, разположен отвъд река Днепър спрямо окупираната от Русия територия, заяви губернаторът Александър Ганжа.

В Киевска област 65-годишен мъж е ранен в Броварски район и е настанен в болница, съобщиха местните власти.