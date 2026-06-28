Борисов обяви: ГЕРБ гради алтернативно правителство за деня, в който ще управляваме

Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. И ние сме имали по 100 депутата, знаем какво е. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил.

"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви Борисов.

"Когато ние внасяхме консервативни бюджети, ние никога не срещнахме подкрепа от президентската институция. Фразите бяха: "По-високи пенсии"; "По-високи заплати"; "Повече"! ГЕРБ е бил три пъти в ситуация, в която е "Прогресивна България", след това в сглобката Асен Василев се изявяваше, след това имаше коалиция, в която ние бяхме принудени да правим компромиси, за да влезем в еврозоната. След това подадохме оставка през декември", разказа той.

"Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишила цените, умишлено всички извън ГЕРБ имаха интерес да се намираме в безвремие, когато влизаме в еврозоната", заяви още лидерът на ГЕРБ.

"Три пъти Шишков е бил министър, не три дни, а три пъти, а сега по 40 пъти държи пресконференции. Те продължават да се държат като президентска институция. Единствен там се справя господин Копринков. Подрежда и им институциите", каза Борисов и добави, че ГЕРБ прави нещо подобно.

На 22 юни Софийският градски съд регистрира политическа партия "Прогресивна България". В Изпълнителния съвет на партията на Румен Радев влезе и шефът на кабинета му Николай Копринков.

"В момента ГЕРБ гради партия, за да може, когато дойде време ние да управляваме, нашите министри да не се оправдават", заяви лидерът на ГЕРБ

"Ние искаме да градим, да строим, да образоваме, но това може да се случи само когато има стабилна обстановка и гражданско общество", каза още той.

"Дори да сложиш бетон, 50-тонен тир ще прескочи. Затова Радев е прав. В Мездра това е манталитета. Аз бих ги посъветвал да минат да си видят знаците. Така, че минат да огледат с една комисия всички знаци. На магистралата 130-140 е максималната скорост за движене, но не по тези пътища". Така отговори на въпрос по Борисов темата за проверките след катастрофата на "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия"

"Мислех, че като влезем в еврозоната и в Шенген ще извадим държавата от сивия списък", добави той.

България е била "отличник в Европа" по финансова дисциплина и усвояване на еврофондове, но в момента се намира в наказателна процедура

Той подчерта, че страната е преминала през редица кризи, включително глобалната финансова криза, гръцката дългова криза, мигрантската вълна и COVID пандемията, като според него управлението на ГЕРБ е поддържало стабилност в тези периоди.

"Ние не се оправдаваме с никой, а правехме това, което трябва. Цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България", заяви Борисов, като допълни, че страната е постигала над 99% усвояемост на еврофондовете.

По думите му, именно през първите години на управление на ГЕРБ е извършено "затягане на коланите" и изчистване на дефицита в условията на глобална финансова криза.

"През еврофондовете успях да балансирам и България да върви нагоре", посочи той.

По отношение на бюджета той посочи, че трябва да се гледат реалните приходи и разходи, като отбеляза, че „"а една година правителството на Росен Желязков е събрало 14 милиарда лева". Той постави въпроса и за планиран нов дълг от 6 милиарда евро.

"Ние се държим толерантно, но не можем да слушаме всеки ден оправдания и че някой им е виновен", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, като подчерта, че партията му не разчита на подобни действия за политически ефект

"ГЕРБ не сме по протестите. Ако правителството падне и има нови избори, резултатът ще е сходен. Партиите не са готови", каза той.

Борисов подчерта, че страната има нужда от "нормална политическа обстановка", за да може да се развива и да управлява ефективно. Септември месец ще коментираме президентските избори, има много време и могат да се променят нагласите на хората. Всичко зависи от правителството, особено ако продължат на инат“, каза още той.

"Нямаме бърза работа, трябва да убедим хората, че отново можем да управляваме добре. Никоя партия не е направила толкова за България през последните десетилетия, колкото ГЕРБ", категоричен е той.