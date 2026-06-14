Борисов за Кандев: Ако са му забранили да се качва в TikTok и заради това си тръгна, не го разбирам

Според лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов трябва да се върнат 100-те дни на толеранс, особено когато има такива млади формации.

"По някои теми избързаха много. Искаме да спазим толеранса, но, особено другите партии, ги коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, ни подозирате в някаква игра. Такава игра няма", коментира Борисов новото правителство на "Прогресивна България" и слуховете, че то е в сглобка с ГЕРБ.

Оставката на Кандев

"Бях се притеснил и после спрях да се притеснявам, защото очаквах Кандев като каже А, да каже и Б. Гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на Главен секретар, когато ме пресираха от Тройната коалиция, и станах, и си тръгнах. Аз, по това, което чух от Демерджиев, никой не го е гонил, пък той се разрева. Затова и гласувах против да идва в парламента, защото ме беше страх да не стане като Хю Грант. Вместо Чък Норис, Хю Грант - да плаче, да стане едно трагично, ревливо. Да се разплачем всички", коментира лидерът на ГЕРБ на брифинг в Шумен.

Той подчерта, че и Радев е цитирал "лични причини", като основание за оставката на Кандев, а той и Мирчев мислели, че има нещо друго.

"Ако са му забранили да се качва в TikTok и това е причината да си тръгне като главен секретар, не го разбирам. На този етап виждам само много интервюта, а през това украинеца си тръгна."

"Три пъти съм бил премиер и съм носил отговорност"

"Никога не трябва да пречиш на противника да греши", заяви Борисов относно действията на новото правителство.

Той все пак отбеляза, че Румен Радев е бил прав, когато се е скарал от трибуната на Народното събрание.

"Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и в другото правителсто, също теглехме дългове. По 500 млн. се теглеше всяка седмица", заяви той, коментирайки предстоящото поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро=

Борисов подчерта, че е наясно с отговорността, която носи управлението на държавата.

"Когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък или на минимален дефицит. Връщахме по 2 млрд. лева от дълга, за да намаляваме общия държавен дълг. Някой жали ли ме мене. В най-голямата финансова криза съм станал премиер. След това дойде кризата с мигрантите. Дойде кризата д COVID. Каква криза е сега?", възмути се все пак той.

По думите му ГЕРБ е оставила след себе си видими резултати в инфраструктурата и развитието на страната.

"Само ни нападат и ние само строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", каза той.

Оръжията за Украйна

Борисов коментира и темата за военната помощ за Украйна, след като беше запитан за евентуално спиране на доставките.

"България не е дарявала оръжия. България продаваше оръжия, като член на Европейския съюз помагаме", посочи той. "Кой ще отиде от склада на армията, че да го дава на Украйна?"

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че подкрепата за Украйна не означава липса на критичност към управлението в страната.

"Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран", каза Борисов.

Обновлението на ГЕРБ

"ГЕРБ подготвя нови кадри за управление на държавата и местната власт, като целта е при следващи избори партията да предложи готов екип от премиер, министри, заместник-министри и ръководители на ключови институции", обясни Борисов в Шумен. "Идеята е да обучим хора, за да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото. При следващи избори да не се чудят кой ще стане министър. Да се знае кой ще е премиерът, кои ще са министрите, кои ще са заместник-министрите."

По думите му партията провежда мащабна програма за обучение на нови кадри без възрастови ограничения, като в нея участват както млади хора, така и професионалисти с богат опит в бизнеса, медицината, правото и отбраната.

"Имаме образовани, знаещи и подготвени хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите", каза той.

Борисов подчерта, че част от обучаваните ще бъдат включени в т.нар. „правителство в сянка“, а други ще се подготвят за кметове, заместник-кметове и общински съветници.

"Целта е от всички областни градове да изведем един национален отбор, който да предложим на избирателите. Ако им харесва, да гласуват за нас", посочи лидерът на ГЕРБ.

Той противопостави този подход на политиката на „хейт“ и популизъм в социалните мрежи.

"Да излезеш и да нахейтиш някого е най-лесно. В TikTok е пълно. Повтарят лъжи, измами, жълти новини. Това не носи нищо добро за държавата", заяви Борисов.