Синдикат иска 4,8% от БВП за образование и 125% заплата за учителите от средната

Синдикат "Образование“ заявява, че финансирането на образователната система е основен компонент от определяната за приоритет национална политика в сферата на образованието в Република България.

Средствата за образование, според чл. 281 от Закона за предучилищното и училищното образование, не могат да бъдат намалявани от правителството, твърдят от Синдикат "Образование".

През последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. За изминалите 10 години България е увеличила публичното финансиране на образованието с приблизително 1,3 процентни пункта от БВП. Това пише Синдикатът в своя декларация, касаеща бюджета за образование.

Парите за образование през 2015 г. са били 3,5%, през 2020 г. 4,2%, през 2023 г. 4,5%, а през 2025 г., по информация на Министерството на финансите, достигат 4,8%.

Средният разход за образование в ЕС е около 4,7% до 5,0% от БВП, като северните държави често надхвърлят 6%. България беше трайно под средното ниво до 2018-2019 г., но през последните години значително се приближи до европейските стойности.

Държавите на върха на класацията по разходи за образование са Швеция с 6,8%, Дания с 6,4%, Белгия с 6,2% и Финландия с 5,8%. С най-малък дял на средствата за образование от БВП са Ирландия с 3,1%, Румъния с 3,2% и Италия с 4%.

Заплатите на работещите в средното и висшето образование нарастваха системно, като в средното образование започна стремеж за достигане на 125% от средната брутна работна заплата за страната.

В рамките на националния образователен социален диалог бяха договорени трудови възнаграждения за педагогическите специалисти в размер на 125% от СБРЗ за страната.

Повечето политически партии, включително "Прогресивна България", включиха в своите програми работни заплати за учителите в размер на 125% от СБРЗ.

Като взе предвид този анализ, Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“ настоява:

Делът на публичните разходи за образование през 2026 година да не бъде по-нисък от достигнатите 4,8% от БВП!

С Бюджет 2026 да се достигне равнище от 125% от СБРЗ за педагогическите специалисти!

Да не се отменя чл. 281 от ЗПУО!

Да бъде приета национална финансова рамка, която в следващите три години да осигури достигане на минимум 6% от БВП за образование!

Да бъдат гарантирани средствата за продължаване на политиките за повишаване качеството на образованието, модернизиране на образователната среда и достойно заплащане на работещите в системата!

Да не се допуска ограничаване или прекратяване на вече стартиралите национални образователни програми и инвестиции!

Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“ напомня, че Европейският синдикален комитет по образование и Интернационалът на образованието многократно заявиха, че инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещето на всяка държава и че Европа не може да си позволи недофинансирано образование.

"Не можем да говорим за качество, модернизация, дигитализация, иновации и конкурентоспособност, ако същевременно обричаме образователната система на финансови ограничения и спиране на започнатите реформи!", апелират от синдиката.