Мъж загина, след като багерът му потъна в 6-метрова яма

Мъж загина, след като багерът му потъна в над 6-метрова яма край септемврийското село Лозен, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал край река Чепинска, в изкуствено езеро за добив на инертни материали.

Сигналът е подаден на 112 на втори юли късния следобед, но екип от водолази е дошъл днес от Пловдив, за да извади тялото.

Засега от МВР не разкриват възрастта и откъде е загиналият мъж. По случая е образувано следствено дело.

В момента на място тече оглед. Местни хора настояват да се направи пълна проверка на законността за добив на инертни материали в района.

По информация на телевизията водолазният екип се опитвал с часове безуспешно да стигне до тялото на багериста и е успял едва в късния следобед днес.