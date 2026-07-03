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Мъж загина, след като багерът му потъна в 6-метрова яма

Инцидентът е станал край река Чепинска

03.07.2026 | 18:36 ч. Обновена: 03.07.2026 | 18:36 ч. 2
Снимка: Скрийн bTV

Снимка: Скрийн bTV

Мъж загина, след като багерът  му потъна в над 6-метрова яма край септемврийското село Лозен, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал край река Чепинска, в изкуствено езеро за добив на инертни материали.

Сигналът е подаден на 112  на втори юли късния следобед, но екип от водолази е дошъл днес от Пловдив, за да извади тялото.

Засега от МВР не разкриват възрастта и откъде е загиналият мъж. По случая е образувано следствено дело.

В момента на място тече оглед. Местни хора настояват да се направи пълна проверка на законността за добив на инертни материали в района.

По информация на телевизията водолазният екип се опитвал с часове безуспешно да стигне до тялото на багериста и е успял едва в късния следобед днес. 

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Тагове:

мъж загина багер яма река Чепинска
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