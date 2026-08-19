Синдикат: Категорично казваме "не" на либералния подход в училище

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" настояват за въвеждане на оценка за дисциплина на учениците.

Предлага се още забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време.

"Предлагаме на първо място да се спазва целият училищен правилник и да се надгради. Да има нещо, което да гарантира неговото спазване. Нека добрите родители, добрите ученици да ги поощрим по някакъв начин", заяви председателят на синдикат "Образование" д-р Юлиян Петров в предаването "България сутрин".

"Трябва да си признаем, че училищният правилник не се спазва."

По думите на събеседника учителите вече избягват да налагат санкции, като той добави, че могат да се обжалват в съда.

"Ние категорично казваме "не" на либералния подход.

Правилата не се спазват в училище. Законът не се спазва", настоя д-р Петров пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос дали часовете по религия и добродетели са добро решение за подобряването на средата в училище, той отговори, че са много добро решение.

"Едно дете, което, ако знае какви са добродетелите, ако не е в унисон с тях, трябва да знае, че е в друга крайност и това може да доведе до дискомфорт в неговия живот", посочи д-р Петров.

"Обществото не е пример за добродетели. Много често е пример за обратното. Трябва да направим превенция. От учениците от Пловдив е имало и много отлични ученици, но по отношение на възпитанието са имали дефицити."

Според Юлиян Петров учителят може с достатъчно индикатори да види, че ученикът има дефицити.

По думите му много учители искат разговори с родители, но често те отказват.

"Учителят знае какво се случва, но трябва някой да го чуе. На първо място това е родителят, а след това институциите", отбеляза председателят на синдикат "Образование".