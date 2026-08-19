В продължение на няколко седмици американски и европейски представители бият тревога заради разузнавателна информация, според която Русия може да се готви да тества Член 5 с военна атака срещу страна от НАТО, евентуално дори с наземно нахлуване от Беларус или Калининград.

На този фон днешната бурна активност на НАТО трудно можеше да бъде пропусната. Алиансът започна мащабна въздушна операция около Калининград, в която участваха разузнавателни самолети и много изтребители.

NATO launched a huge aerial operation around Russian Kaliningrad this morning involving multiple reconnaissance aircraft and many fighter jets. Russia in recent days has moved hypersonic capable warships and many military shipments into the Baltic possibly drone shipments. pic.twitter.com/FDPMS6hU1G — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 18, 2026

Сред тях имаше F-35, самолети за наблюдение и множество танкери за зареждане с гориво във въздуха бяха забелязани да действат в Полша и Балтика. Един самолет, който се открояваше, беше EA-37B Compass Call на американските военновъздушни сили.

Самолет на НАТО E-3 за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AWACS) е действал наблизо, докато самолет за електронна война EA-37B "Compass Call II" на американските военновъздушни сили, който е действал от Гърция в подкрепа на операции в Близкия изток, се е преместил по-рано в Повидз, Полша.

След това EA-37B е летял по трасе между Калининград и НАТО E-3 в продължение на около два часа, преди да отлети за Гърция.

В същото време, самолет с многофункционална разузнавателна система за въздушно разузнаване и целеустремяване (ARTEMIS II), собственост на американската армия, извърши серия от орбити около Калининград. Мисиите на ARTEMIS II и НАТО E-3 в района не са необичайни, но едновременното присъствие на EA-37B е забележително.

Compass Call е въздушна платформа за електронна война, предназначена за откриване, идентифициране и прекъсване на вражеските комуникации и други електромагнитни системи. Присъствието му, наред с ракета AWACS и специализиран самолет за разузнаване и разследване, предполага, че силите на НАТО и САЩ са имали специфични изисквания за разузнаване или електронна война в близост до Калининград. EA-37B е сравнително нов и е проектиран да нарушава комуникационните, радарните и навигационните системи, възможности, които биха били от решаващо значение при всяка конфронтация с Русия.

Полският анализатор по отбраната Ярослав Волски изчисли, че над 50 самолета на НАТО са били "едновременно във въздуха", въпреки че тази цифра не е официално потвърдена.

НАТО разработил план за действие в случай на руска атака

Алиансът е разработил и концепция за провеждане на сухопътни бойни операции в случай на руска агресия срещу страни от НАТО. Това показва документ, цитиран от BILD, който очертава поетапен отговор на ракетни и дронови атаки и настъпление от руските сухопътни сили.

Документът е изготвен под ръководството на майор Андрю Пингрей от въоръжените сили на Съединените щати. Основните цели на Алианса в такъв сценарий са определени като спиране на руската офанзива и значително отслабване на военните способности на Руската федерация. Според сценария, в случай на атака срещу балтийските държави, Русия може първо да използва ракети и дронове, а след това да започне сухопътна офанзива с участието на бронирани машини.

НАТО планира, на първо място, да неутрализира ракетната заплаха. За тази цел може да използва изтребители, ракети и безпилотни системи, способни да поразяват руски системи. Една от приоритетните цели ще бъде Калининградската област, където Русия е концентрирала значителен брой ракетни и противовъздушни отбранителни системи.

Следващата стъпка е създаването на така наречената $автономна зона$ по границите с Русия и Беларус. Планът е тя да се използва като вид бариера между руските войски и силите на НАТО.

Според плана, дронове и роботизирани военнотранспортни системи ще играят основна роля в тази зона. Няма планове за постоянно разполагане на войски на Алианса там. В случай на по-нататъшно настъпление на руските войски, автономната зона е предназначена да помогне за сдържане и спиране на настъплението с помощта на безпилотни системи.

В случай на конфликт Алиансът обмисля възможността за нанасяне на удари по военни цели на руска територия. Това се отнася до инфраструктура, която поддържа руската армия. Потенциалните цели могат да включват летища, военно-промишлени съоръжения, мостове и железопътни възли, използвани за транспортиране на войски и техника.

Концепцията споменава и възможността за използване на потенциала на руснаците, които се противопоставят на режима на диктатора Владимир Путин.

Според доклади на западното разузнаване Русия се готви за война със страните от НАТО до 2030 г.; междувременно Москва тества силата и решителността на Алианса. В същото време НАТО подчертава, че целта не е окупация на Русия. Концепцията предвижда спиране на руското настъпление и изтласкване на руските сили обратно към националната ѝ граница.

Алианса не прави опити да скрие плановете си, тъй като, по неговата логика, откритостта по отношение на потенциален отговор би могла да засили възпирането и да принуди Русия да признае последиците от евентуална атака срещу страна от НАТО.

Латвийският президент Едгарс Ринкевич заяви на 17 август, че хибридната война на Русия срещу западните страни вече е в ход.

Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната смята, че хибридните операции в момента са най-вероятният начин на действие за Русия по отношение на НАТО. Но именно тези операции обикновено предшестват бойните действия.

Действия на НАТО около Калинград могат да доведат до ядрен отговор от Русия

Военният експерт Александър Михайлов смята, че германският вестник BILD действа като посредник на информационната политика на САЩ в Европа.

Според Михайлов Вашингтон се опитва да създаде ниво на обществено безпокойство в цяла Европа, което би накарало по-високите военни разходи да изглеждат необходими за обикновените граждани. Той посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е призовавал членовете на НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП.

Михайлов твърди, че това е причината западните медии все по-често да обсъждат перспективата за война с Русия през 2029 или 2030 г. Според него подобни репортажи имат за цел да убедят европейците, че "руската заплаха" е реална и да насърчат правителствата да харчат повече за нови оръжия, включително покупки от Съединените щати.

Той каза, че това обяснява и защо издания като BILD редовно публикуват истории за евентуален конфликт с Русия, често поставяйки особен акцент върху Калининградска област.

Михайлов подчерта, че всеки реален опит на НАТО да атакува Калининград би предизвикал ядрен отговор от Русия. Поради тази причина той смята, че настоящата реторика не е за подготовка за конкретна военна операция срещу Москва, а за убеждаване на членовете на алианса да увеличат още повече бюджетите си за отбрана.