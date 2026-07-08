България взе нов заем от международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро

Република България излезе на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към Еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща номинална стойност от 2,5 млрд. евро, информира Министерство на финансите.

Обемът на емисиите с падежи през 2032 г. и 2038 г. беше увеличен с по 1 млрд. евро, а този на емисията с падеж през 2045 г. с 500 млн. евро. Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Трансакцията от 7 юли привлече силен инвеститорски интерес като съвкупният обем на поръчки превиши 9,5 млрд. евро, което позволи първоначално предложеният спред да бъде намален с 30 базисни точки за емисиите с падеж 2032 г. и 2038 г. и с 25 базисни точки за книжата с падеж през 2045 година. Окончателният спред над осреднения лихвен суап възлезе на 60 базисни точки за книжата с падеж 2032 г., 115 базисни точки за книжата с падеж 2038 г. и 140 базисни точки за емисията с падеж 2045 г.

МФ уточнява, че новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 3,8 млрд. евро, съгласно чл. 3а, ал.1, т. 1 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.