Грозен расистки скандал с Мбапе разтърси мондиала

Колонизиран камерунец, който се прави на французин. Високомерен, разбогатял и уродлив.

Така бе наречен звездата на Франция Килиан Мбапе от парагвайската сенаторката Селесте Амариля. Тя направи заявлението си афектирана, след като Мбапе вкара победния гол в мача с Парагвай, а накрая отказа да подаде ръка на парагвайския вратар Орландо Хил.

Аз не разбирам от футбол, но

как не се намери някой да те нашамари тогава,

продължи с атаките Амариля в социалната мрежа Х.

Мбаппе отвърна светкавично.

„Госпожо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си.

Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм,

целият свят забрави пътя и успехите на вашите играчи на това Световно първенство. Една некомпетентна жена представи страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омраза и расизъм си по света“, написа Мбапе на страницата си в социалната мрежа Х.

Футболната федерация на Франция (FFF) веднага взе отношение за обидите към Мбапе.

"Расистките изказвания на парагвайската сенаторка Селесте Амариля по адрес на Килиан Мбапе са отвратителни и неприемливи. Как можете да казвате такива думи? Те са престъпни и съставомерни. Те трябва да бъдат преследвани по законния ред." Френската футболна федерация вече е подала заявление в прокуратурата.

Федерацията изразява пълна подкрепа на своя капитан и на всички играчи жертви на подобни човеконенавистнически изказвания.

"Футболистите от националния отбор представляват Франция. Това е обида към нашата държава",

се казва още в заявлението на пресслужбите на Френската футболна федерация, разпространено в социалната мрежа Х.

Треньорът на Франция Ги Стефан с три думи коментира обидата към Мбапе по RMC Sport - "позорно, отвратително, скандално".