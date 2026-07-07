Грозен расистки скандал с Мбапе разтърси мондиала

Колонизиран камерунец, който се прави на французин. Високомерен, разбогатял и уродлив.
Така бе наречен звездата на Франция Килиан Мбапе от парагвайската сенаторката Селесте Амариля. Тя направи заявлението си афектирана, след като Мбапе вкара победния гол в мача с Парагвай, а накрая отказа да подаде ръка на парагвайския вратар Орландо Хил.
Аз не разбирам от футбол, но
как не се намери някой да те нашамари тогава,
продължи с атаките Амариля в социалната мрежа Х.
Мбаппе отвърна светкавично.
„Госпожо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си.
Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм,
целият свят забрави пътя и успехите на вашите играчи на това Световно първенство. Една некомпетентна жена представи страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омраза и расизъм си по света“, написа Мбапе на страницата си в социалната мрежа Х.
Футболната федерация на Франция (FFF) веднага взе отношение за обидите към Мбапе.
"Расистките изказвания на парагвайската сенаторка Селесте Амариля по адрес на Килиан Мбапе са отвратителни и неприемливи. Как можете да казвате такива думи? Те са престъпни и съставомерни. Те трябва да бъдат преследвани по законния ред." Френската футболна федерация вече е подала заявление в прокуратурата.
Федерацията изразява пълна подкрепа на своя капитан и на всички играчи жертви на подобни човеконенавистнически изказвания.
"Футболистите от националния отбор представляват Франция. Това е обида към нашата държава",
се казва още в заявлението на пресслужбите на Френската футболна федерация, разпространено в социалната мрежа Х.
Треньорът на Франция Ги Стефан с три думи коментира обидата към Мбапе по RMC Sport - "позорно, отвратително, скандално".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.