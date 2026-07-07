С пистолети и ножове за литър гориво: Руснаци масово се бият по бензиностанциите ВИДЕО

Руските медии започнаха да съобщават за нарастващата честота на конфликтите на бензиностанциите в цялата страна. Кризата с горивата, причинена от украинските удари с дронове по руски петролни съоръжения, принуждава хората да чакат с часове за бензин и дизел. Някои се опитват да прескочат опашката, което понякога води до сбивания. Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че някои бензиностанции възприемат доста либерален подход към приоритизирането на служебните превозни средства. В резултат на това в няколко региона местните служители започнаха да прескачат опашката, а в Чита участници в руската инвазия в Украйна и членове на техните семейства бяха добавени към списъка с лицата, имащи право на помощи. Всичко това също предизвиква широко недоволство. Ето само няколко региона, където недостигът на бензин доведе до конфликти.

Иркутска област

В село Уст-Ордински 36-годишният Владимир Ботоев пристигнал на бензиностанция и застанал начело на опашката, държейки се агресивно. Хора, които чакали бензин от пет часа, повикали дежурния полицай. Служителят бил принуден да извади пистолета си, преди шофьорът да се върне в колата си и да потегли. По-късно Ботоев е задържан. Срещу него е образувано наказателно дело за обида на полицай и употреба на насилие срещу него.

В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. Гражданина задержали Накануне на АЗС в поселке Усть-Ордынский Иркутской области мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его… pic.twitter.com/beklUmIrqd — ASTRA (@astrapress_ru) July 6, 2026

Санкт Петербург

На 30 юни местен жител спирял до празна колонка на бензиностанция на "Роснефт", но друг шофьор настоявал той да "слезе". По-късно се оказало, че шофьорът е таксиметровият шофьор Артуш Мурадян. Последвала конфронтация между двамата мъже. Първият шофьор извадил пистолет, след което Мурадян се върнал в колата си. Вместо да потегли, той обаче грабнал нож и нападнал опонента си.

Мурадян е обвинен в умишлено причиняване на тежка телесна повреда и е поставен под домашен арест.

Полиция на россии уже готова за пистолет хвататься, чтобы заправиться бензином. Когда начнутся бензиновые бунты? pic.twitter.com/7S1rCaci4I — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) July 5, 2026

Калининград

Местните медии съобщават на 2 юли, че на бензиностанция "Тебойл" е избухнал бой с участието на три местни жени. Ден по-късно подобен инцидент се появява в социалните мрежи: две жени се карат коя ще стигне първа до колонката. В крайна сметка те са разбутани от служители на бензиностанцията и други шофьори.

Калуга

На една бензиностанция жена отказала да предаде пистолета си за гориво. Видео показва мъж (вероятно неин син), който се опитва да я успокои и да я отведе. След това тя настоява той да ѝ донесе туба с бензин. В крайна сметка тя си тръгва, но не преди да се опита да ритне друг шофьор, който се опитва да ѝ вземе пистолета.

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Краснодар

Двама шофьори не могли да решат кой да спре пръв до колонката. Последва словесна престрелка, която в крайна сметка ескалирала в бой. Шофьорите обаче бързо са разтурени.

Пенза городок. Хроника Великой Бензиновой войны. Путин сделал из русских полное быдло. Это уму непостижимо, как они терпят такое pic.twitter.com/nsrVIWE89m — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 6, 2026

В друго видео две жени се карат на мъж, че е налял бензин в туба: това е забранено в Краснодарския край.

Свердловска област

На бензиностанция в Серов на 26 юни местен жител на име Владимир се опитал да организира опашката за бензин. Той отказал да позволи на жените да се намесят и последвала словесна престрелка. В крайна сметка Владимир ударил една от тях в лицето. По-късно той признал, че е бил пиян.

Татарстан

На бензиностанция близо до границата с Башкортостан избухнал бой с участието на няколко души. Точната причина за конфликта е неизвестна.

Хроники бензиновых войн в России позднего Путина. Ну не жилось идиотам спокойно. Движухи захотелось. Вы представляете, что будет твориться в очередях за едой скоро. pic.twitter.com/CUcQKjLNUe — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 5, 2026

Ижевск

Украинският Telegram канал Exilenova+ публикува видеоклип, показващ бой близо до бензиностанция. Нападателят твърди, че е измъкнал шофьора от колата му предварително. Повече подробности са неизвестни.

Чита

На 29 юни съд в Чита глоби местния жител Дмитрий с 500 рубли за дребно хулиганство. Той имал спор с друг шофьор на опашка на бензиностанция, който бил разстроен, че Дмитрий е пропуснал друга кола да мине пред него. В отговор Дмитрий започнал да обижда опонента си. По-късно той се признал за виновен.

Чебоксари

На 26 юни възникнал конфликт между шофьор на автомобил и мотоциклетист, който заобиколил опашката. Последвал бой, след който мотоциклетистът напръскал мъжа с лютив спрей в лицето.

в Иркутской обл драки и конфликты в очередях за бензином.

Очевидцы делятся видео с конфликтами, которые возникают в многочасовых очередях за бензином.

Вне очереди отказываются пропускать водителей с детьми-инвалидами.

«Чуть не отмудохали», — поделилась местная жительница pic.twitter.com/sEdY68e67P — SAW (@SA61W) July 3, 2026

В началото на юли местен жител нападнал жена, защото го снимала на бензиностанция. Преди това те имали спор. По някаква причина шофьорът не харесал външния вид на жената на опашката. Той бил успокоен едва след намесата на служителя на бензиностанцията.