Демерджиев за пътуванията на Пеевски: Ходил е до Гърция, Дубай, бил е и с Десислава Атанасова

За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е над 122 000 евро.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия", каза вътрешният министър Иван Демерджиев

Той съобщи мултиплицираната новина преди време в отговор на въпрос от Хамид Хамид за резултатите от проверката относно плащането на полетите. Хамид обвини Демерджиев, че разпространява невярна информация. Депутатът настоя министърът да посочи конкретна дата, авиокомпания и дестинация на предполагаемото съвместно пътуване и го призова да се извини, ако не разполага с доказателства за подобно твърдение.

Тогава Демерджиев посочи, че в официална справка на ГДБОП е посочено, че на 5 април 2024 г. е установено съвместно пътуване по маршрута София – Дубай с авиокомпания Hyperion Aviation Ltd между Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Министърът допълни, че в документа е отбелязано и обстоятелството, че от 1 април същата година Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия.

В продължение на отговора си Демерджиев представи и допълнителна информация за авиокомпанията Hyperion Aviation Ltd, която според него е свързана с лица, за които МВР събира данни във връзка с проверката. Той посочи, че компанията се свързва с Красимира Каменова, която има дете от Георги Папазки - брат на Валтер Папазки.

Сред пътувалите с Пеевски 81 лица, бяха споменати и Добрин Иванов и Александър Сталийски.

"За мен е парадоксален фактът, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ, след четири дни стъпващ в мандат, и санкциониран по глобалния закон "Магнитски", коментира Демерджиев. По думите му във всяка цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси.

Пеевски е имал доста пътувания, голяма част от тях са по линията София – Истанбул, като продължават към различни дестинации - Дубай, Гърция, съобщи министърът на вътрешните работи.

Демерджиев каза, че са влезли в комуникация с различни държави и са поискали информация каква е посоката, крайната дестинация и кои са пасажерите на последващите полети. Изясняваме и с какви средства са заплащани тези полети, какво е основанието да бъдат заплатени, какъв е произходът на средствата, с които са заплатени, допълни вътрешният министър.

Към момента събраната информация показва, че полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори", съобщи Иван Демерджиев. Интересен е въпросът дали тези средства са средства на самото дружество или са постъпили по клиентската му сметка. Изясняваме и тези обстоятелства - от кого и на какво основание, допълни министърът на вътрешните работи.

Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: на полета е плащано по 10 000 евро на полет. Ако изчислим за всички... дестинациите: първата е до Истанбул, от там следват полети до Дубай, Турция, Гърция. Очакваме подробна информация от тези държави: кои са били пътниците на борда", уточни Демерджиев.

"Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал.", каза Демерджиев.

Вътрешният министър заяви, че е следвало продължително бездействие на СГП.

"От ресорните структури ми докладват, че адвоката на Пеевски, който е и народен представител иска информация кои са оперативните работници, които работят. Всеки опит за натиск и влияние върху оперативните работници ще срещне отпор. Продължаваме проверките", каза той.