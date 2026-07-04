Половин милион загинали, 40 кв. км. придобита територия: Равносметката за Путин в цифри

След мрачна зима, белязана от месеци наред ожесточени руски бомбардировки срещу украинската енергийна инфраструктура, бъдещето за Киев започва да изглежда по-обещаващо.

Почти четири години и половина след като Владимир Путин започна пълномащабното нахлуване в Украйна, настъплението на Русия на фронта е почти напълно спряло, докато украинските контраатаки и отбранителни тактики стават все по-ефективни.

Успехите при локалните контраатаки зачестяват, тъй като украинските сили разширяват използването на наземни роботи и дронове за бойни действия на къси разстояния.

Но най-важното е, че Киев успя да пренесе войната на руска територия, нанасяйки тежки щети на руската горивна инфраструктура, което доведе до сериозен недостиг на гориво. Това разпали общественото недоволство в Русия и засили натиска върху Путин да сложи край на конфликта.

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Цената на войната му личи ясно от данните за мащаба на руските загуби, съпоставени с незначителните териториални придобивки.

Руското териториално настъпление почти е спряло

Според данни на Института за изследване на войната (ISW) териториалните придобивки на Москва в Украйна са намалели значително спрямо миналата година, като възлизат на едва малка част от площта, завзета през май 2025 г.

В периода между декември 2025 г. и май 2025 г. руските сили са поели контрола над или са проникнали в територия от 40,64 кв. км – в сравнение с 515,84 кв. км през същия период на предходната година.

"Така руските сили са завзели или са проникнали в едва 7,87 процента от територията, в която са напреднали през 2025 г.“, се посочва в анализа на ISW, цитиран от The Independent.

Комбинацията от разширената кампания на Украйна за удари с дронове със среден обсег, подобрените отбранителни тактики (включително честите локални контраатаки) и бойното поле, доминирано от дронове, допринесе за забавянето на руското настъпление.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) темпото на руското настъпление е исторически ниско и е резултат от предимството на отбраната, което определя хода на войната от 2023 г. насам.

Гъстите минни полета, многослойните укрепления, масираният артилерийски обстрел и зоните, наситени с дронове, създадоха опасна зона с ширина над 20 километра, забавяйки настъплението както на руските, така и на украинските сили.

По време на най-значимите руски и украински офанзиви през първата половина на 2026 г. войските са напредвали средно с между 50 и 90 метра на ден.

Това е коренно различно от началната фаза на войната през 2022 г., когато руските сили са напредвали с между 3000 и над 7000 метра на ден.

"Понастоящем руските сили контролират около 118 хиляди квадратни километра от територията на Украйна, включително Крим и частите от Донбас, държани под контрол още преди 2022 година“, посочват от CSIS и правят уточнение: "От тази площ приблизително 75 000 квадратни километра (около 12 процента от Украйна) са завзети след нахлуването през февруари 2022 година".

Руските загуби нарастват във войната на изтощение

Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) представя мрачна картина на руските загуби.

Според данните, в периода от февруари 2022 г. до юни 2026 г. броят на загиналите руски военнослужещи на бойното поле достига 450 000, а общият брой на жертвите (включително ранените) - 1,4 милиона.

Най-голямата британска разузнавателна служба - GCHQ - посочва сходни цифри. През май директорът на GCHQ Ан Кийст-Бътлър заяви в първата си публична реч, че близо 500 000 руски войници са загинали.

Огромният брой загинали е резултат от няколко фактора, включително стратегия на война на изтощение, при която Москва изпраща хиляди войници срещу укрепени украински позиции, опитвайки се да пречупи силите на Киев чрез числено превъзходство.

Според оценки на руски военни блогъри, цитирани от историка от Оксфорд Питър Франкопан в доклад за списание Foreign Policy, руските войници в някои участъци на украинския фронт могат да очакват да оцелеят едва между 20 и 35 минути поради зачестилите атаки с дронове.

Колко е загубила Украйна?

Междувременно през февруари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от 2022 г. насам Украйна е загубила 55 000 войници.

Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) обаче посочва по-висока цифра, като отбелязва, че броят на загиналите украински военнослужещи е между 125 000 и 150 000, а общият брой на жертвите (включващ убити и ранени) варира от 525 000 до 625 000.

Общият брой на жертвите и от двете страни във войната вече надхвърля два милиона, се посочва в доклада на CSIS.

Тежки щети на руската икономика

Украйна засили атаките си срещу руска територия чрез поредица от удари с малък, среден и голям обсег, целящи да унищожат логистиката и веригите за доставки на Москва.

Нападенията са насочени срещу енергийната инфраструктура, базите за промишлено и военно производство, логистични обекти (включително транспортни съоръжения) и други военни бази.

Макар да липсват точни данни за размера на щетите, нанесени на руската икономика, няма съмнение, че те са значителни.

Представител на ръководството на застрахователния брокер Mains заяви, че през 2025 г. Русия е загубила над 1 трилион рубли (12,9 милиарда долара; 9,7 милиарда британски лири) в резултат на украинските удари по петролни рафинерии през същата година. През 2026 г., с разрастването на атаките на Киев срещу рафинериите, тази сума може значително да нарасне.

В окупирания от Русия Крим украинските удари доведоха до сериозен недостиг на гориво.

Руснаците изразяват все по-голямо недоволство от икономиката, като една трета от тях имат негативно мнение за икономическата политика на Путин.

Повече от една трета от анкетираните смятат, че състоянието на икономиката се е влошило през последните три месеца, а един на всеки петима дава цялостна негативна оценка за икономическата ситуация.