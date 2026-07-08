Времето утре: Все още на места ще вали и гърми, възможни са градушки

През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места - до предимно ясно време. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 19°.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, а след обяд – и в планините, са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29° и 34°.