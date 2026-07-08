НАТО с декларация: Потвърди своя ангажимент към колективната отбрана

Съюзниците от НАТО, в това число президентът на САЩ Доналд Тръмп, потвърдиха днес своя "непоколебим ангажимент" към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия договор в декларация, приета на срещата си на върха в Анкара, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В декларацията си европейските съюзници и Канада заявиха, че поемат по-голяма отговорност за отбраната на алианса, като съюзниците обявиха нови поръчки на обща стойност над 50 милиарда долара.

Членовете на НАТО също така обещаха да предоставят 70 милиарда евро (80 милиарда долара) военна помощ за Украйна за 2026 г. и "поне същото ниво" на подкрепа през 2027 г., сочи документът, цитиран от Ройтерс и от ДПА.

Тази помощ се бъде основно предоставена от европейските страни членки на НАТО, както и от Канада, в момент, в който САЩ силно намалиха финансовата подкрепа за Киев при управлението на президента Доналд Тръмп, отбелязва ДПА.

Германия вече обяви, че планира да подкрепи Украйна с 11,5 милиарда евро през 2026 г. Това финансиране обаче включва и заем от Европейския съюз в размер на 60 милиарда евро за подпомагане на въоръжените сили на Украйна през периода 2026–2027 г. Това означава, че около 40 милиарда евро годишно ще трябва да бъдат осигурени от останалите съюзници в НАТО от техните национални бюджети.

Декларацията от срещата на върха в турската столица потвърди посоченото в доклад от миналата седмица, базиран върху текст, одобрен от посланиците в НАТО и прегледан от Ройтерс.

В нея обаче не се споменава за дата и място на провеждане на следващата среща на върха.

В заключение в декларацията се посочва, че страните от НАТО изискват от Иран "да се спазва напълно правото на свободно корабоплаване в Ормузкия проток".

В декларацията страните от НАТО също така дефинират Русия като дългосрочна заплаха за Алианса, допълва ТАСС.

„За да се противодейства на дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност и стабилност, както и на продължаващата заплаха от тероризъм, съюзниците изпълняват ангажиментите, поети на срещите на върха в Хага“, се казва в документа.

Германия е предложила да достави на НАТО бойни кораби, изтребители и безпилотни оръжейни системи, за да замени активите, доставяни досега от САЩ, предаде ДПА. Наскоро САЩ решиха да намалят военните активи, докладвани по „Модела на силите на НАТО“ - инструмент за управление, при който съюзниците споделят наличните възможности в случай на нападение срещу съюза. Белият дом също така обяви планове да оттегли хиляди военни от Германия, макар и все още да не е предоставил ясни срокове, отбелязва ДПА.

Според плановете Германия ще предостави по една фрегата тип Ф125 за северозападната и за югоизточната съвместни оперативни зона на алианса - съответно със седалище в Норфолк и в Неапол. Според германските военни, фрегатата Ф125 е модерен военен кораб, способен на морско наблюдение, както и прилагане на ембарго и операции срещу пиратството.

Югоизточната съвместна оперативна зона ще получи допълнително достъп до система за противовъздушна отбрана „Ирис-T“ и два морски патрулни самолета П-8 „Посейдон“

Северозападната съвместна оперативна зона ще получи още осем изтребителя „Юрофайтър“.

Допълнителни активи, които ще бъдат предоставени, включват корвета K130, използвана за крайбрежно морско наблюдение, както и дронове.