В какво родените през юли, август и септември, са по-добри от всички останали?

Възрастта ни влияе преди всичко върху начина, по който се държим. Въпреки това, сезонът ни на раждане и средата в ранното детство, дори астрологичния ви знак, също могат да повлияят на вашата личност, пише yourtango.

Може да изглежда малко „претенциозно“ за някои, но хората, родени през летните месеци, като юли, август и септември, често са много по-добри в определени неща от всички останали. Те имат специфични черти и силни страни, които липсват на другите, и са по-добре благодарение на тях.

Според невролога д-р Сара Маккей, хората, родени през летните месеци, са склонни да бъдат прекомерно позитивни и оптимистични. Въпреки че те също могат да преминават между това невероятно позитивно настроение и по-мрачно по-бързо от хората, родени през зимните месеци, те могат да видят светлината в лоша ситуация преди всички останали.

Сезонът на раждане влияе върху общото настроение и темперамент, дори по-късно в зряла възраст. Средата, в която сте родени, влияе на мозъка ви и променя поведението ви и макар че това може да изглежда като малка част от вашата личност, то подхранва чертите, които все още носите със себе си днес.

1. Те са оптимисти, дори когато им е трудно

Според невролога д-р Сара Маккей, хората, родени през лятото, имат склонност да бъдат изключително позитивни и оптимистични. Въпреки че понякога могат бързо да преминават от приповдигнато в по-мрачно настроение, имат способността да видят светлината в лоша ситуация преди всички останали. Средата, в която се раждаме, влияе на мозъка и темперамента ни дори в зряла възраст.

2. Свързват се лесно с хората

Много от родените през юли, когато в голяма част от месеца властва зодия Рак, са естествено грижовни и емоционално интелигентни личности. Те знаят как да накарат другите да се почувстват забелязани и обичани. За разлика от зимните зодии, като Козирог и Водолей, които са по-независими, родените през лятото лесно започват смислени разговори и изграждат връзки, дори с непознати в най-обикновени ежедневни ситуации.

3. Изключително лоялни са към близките си

Лъвовете, родени в края на юли и през август, са изключително лоялни. Те са харизматични, магнетични и уверени. Знаят, че хората, които избират да задържат в живота си, заслужават тяхното внимание и усилия. Готови са да помогнат и да подкрепят близките си, независимо пред какви неудобства са изправени самите те.

Източник: 8 неща, в които родените през юли, август и септември, са по-добри от всички останали