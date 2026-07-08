"Родопи филм фест" се завръща с акцент върху политиката като спектакъл

За шеста поредна година Международният документален "Родопи филм фест" ще събере почитателите на документалното кино в Смолян. Тазгодишното издание ще се проведе от 9 до 12 юли с богата селекция от филми и акцент върху темата "Спектакъл Политика".

Политиката като спектакъл

"Имаме много силна програма тази година. Фокусът е "Спектакъл Политика". Решихме темата да бъде по-глобална. Политиката като спектакъл, като шоу, като образ, но и като онези процеси, които директно влияят на нашия живот", коментира режисьорът и програматор на фестивала Галина Георгиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ откриващият филм тази година е "Петра Кели: действай сега!", посветен на Петра Кели - легендарна фигура и основател на движението на "Зелената партия".

Акцент върху българското кино

Сред заглавията, които Георгиева открои, е и "Естествен филм" на режисьора Калина Николова, посветен на писателя Георги Господинов.

Тя обърна внимание и на "Комунист", чиято европейска премиера ще бъде част от програмата на фестивала.

Да осмислим света чрез документалното кино

"Документалното кино дава по-забавена картина на живота. Дава ни възможност да видим повече неща, да ги осмислим, да ги преживеем", подчерта Георгиева.

Тя допълни, че една от основните цели на "Родопи филм фест" е културните събития да достигат и извън пределите на столицата.