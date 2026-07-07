Ние ги отпратихме, те се връщат: Огромен C-17 Globemaster на ВВС на САЩ кацна в София

Румен Радев и кабинетът прекратиха престоя на американските военни самолети на "Васил Левски" в София, но вчера голям военнотранспортен самолет C-17 Globemaster на американските военновъздушни сили отново е кацнал на летището в София. Информацията за кацането на машината беше разпространена с няколко снимки в публикация във Facebook. Засега няма официално съобщение от българските власти какво прави самолетът на гражданското летище.

"Първият C-17 Globemaster появил се в София след заминаването на танкерите KC-135 преди 8 дни. Машината е поредния военно-транспортен самолет, който участва в процеса по прибиране на наземното оборудване на контингента. Престоят и в София беше в рамките на 2 часа, необходими за товарене и евентуално зареждане с гориво. Boeing C-17A Globemaster III * 05-5145 * United States Air Force", пише в публикацията си Антон Балащчиев.

Самолетите С-17 Globemaster са основен стратегически транспорт за американската армия

C-17 Globemaster III е най-гъвкавият товарен самолет, влизащ в състава на въздушните транспортни сили. C-17 е способен на бърза стратегическа доставка на войски и всички видове товари до главни оперативни бази или директно до предни бази в зоната на разполагане. Самолетът може да изпълнява тактически мисии за въздушен транспорт и десант, както и да транспортира носилки и амбулаторни пациенти по време на аеромедицински евакуации. Присъщата гъвкавост и производителност на силите C-17 подобряват способността на цялата система за въздушен транспорт да отговаря на световните изисквания за въздушна мобилност на Съединените щати.

Крайната мярка за ефективност на въздушния транспорт е способността за бързо проектиране и поддържане на ефективна бойна сила близо до потенциална бойна зона. Заплахите за интересите на САЩ се промениха през последните години, а размерът и теглото на американската механизирана огнева мощ и оборудване нараснаха в отговор на подобрените възможности на потенциалните противници. Тази тенденция значително увеличи изискванията за въздушна мобилност, особено в областта на големи или тежки извънгабаритни товари. В резултат на това са необходими по-нови и по-гъвкави въздушни транспортни самолети, за да се посрещнат потенциални въоръжени непредвидени ситуации, мироопазващи или хуманитарни мисии по целия свят. C-17 е способен да отговори на съвременните взискателни мисии за въздушен транспорт.

Американските самолети на летище "Васил Левски"

През последните месеци на летище София бяха базирани 14 американски самолета цистерни KC-135 Stratotanker.

В края на юни министър Димитър Стоянов обяви, че мисията им в България е приключила. Първоначалното разрешение за престой на до 15 самолета и 500 души персонал беше до 30 май, но кабинетът на Радев го удължи до 30 юни.

Мисията на самолетите беше прекратена, след като Радев постави като условие пред американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет преговори за отпадане на визите за български граждани. От Департамента по вътрешна сигурност на САЩ обаче отговориха, че няма да има отстъпка от правилото за под 3% откази, докато за България този процент е 5.11%.

Напрежение около американските машини възникна още през февруари, когато на летището бяха забелязани 10 летящи цистерни и три товарни самолета. Тогава от Министерството на отбраната и от посолството на САЩ увериха, че самолетите не са предназначени за участие във военни операции.

Присъствието им обаче предизвика реакция от Иран, който изпрати дипломатическа нота до България. В нея се посочваше, че самолетите са част от действията на САЩ в Близкия изток. По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио отличи България, Румъния и Полша като страни, които са били "много полезни" на Вашингтон по време на войната с Иран.