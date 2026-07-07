Мондиал 2026: Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони

Помилваният голмайстор на САЩ Фоларин Балогун излезе титуляр в 1/8-финала срещу Белгия в Сиатъл, но янките бяха тотално разгромени с 4:1 и отпаднаха.
Отмяната на задължителното наказание на Балогун дойде след телефонен разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп с шефа на ФИФА Джани Инфантино.
С безапелационна игра обаче Белгия изхвърли САЩ от Мондиал 2026. Още в първата минута белгийците застрашиха вратата на домакините. Тимоти Кастан пробва далечен удар, но Матю Фрийз беше на мястото си и уверено изби топката.
Натискът на белгийците в началото на първото полувреме продължи и в 9-та минута резултатът бе открит, след като
Шарл Де Кетеларе разстреля вратаря на САЩ за 0:1.
Въпреки повечето опити на Белгия да атакува, в 31-та минута САЩ стигнаха до изравнителния гол. След отсъден пряк свободен удар за падане на Балогън Малик Тилман отправи топовен изстрел към вратата на Куртоа, който след рикошет в гърба на белгийски бранител попадна в мрежата за 1:1.
Отговорът на белгийците беше светкавичен. След бърза атака Шарл Де Кетеларе отбеляза с глава втория си гол в мача и даде преднина на съотборниците си 1:2. В следващите минути Белгия имаше още няколко положения, но не успя да затвърди преимуществото си до края на първото полувреме.
Втората половина на двубоя започна също динамично,
с размяна на атаки между двата отбора. Успехът, обаче, споходи Белгия. След грешка на вратаря Матю Фрийз, който излезе неразчетено извън наказателното поле, топката му беше отнета от Ханс Ванакен и той отбеляза за 1:3 .
Домакините засилиха опитите си да наваксат изоставането. В 79-та минута Себастиан Берхахлтер имаше възможност да отбележи, но ударът му беше избит от Тибо Куртоа.
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в 3-та минута от добавеното време, който не остави шанс на вратаря Фрийз и резултатът стана 1:4.
С това участието и мечтите на отбора на САЩ на Мондиал 2026 приключиха, а Белгия отива на четвъртфинал, където ще премери сили с Испания.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.