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Българин в Германия се бори за живота си след падане от движещ се влак

Сънародници излязоха на протест с искане за справедливост - бил блъснат от германски гражданин, който е на свобода

19.07.2026 | 18:17 ч. 19
Снимка: БТВ

Снимка: БТВ

Български граждани излязоха на протест в Манхайм, Германия с настояване за справедлив процес и в защита на наш сънародник, който е пострадал тежко и се бори за живота си след инцидент, съобщи bTV.

На 17 юли в района на Етлинген 26-годишен българин, служител на DB Security, беше тежко ранен, след като по време на физическа саморазправа с 36-годишен германски гражданин пада от движещ се с около 120 км/ч влак. В момента нашия сънародник се бори за живота си.

При проверка на билети 36 -годишният пътник, за когото се предполага, че е бил под въздействието на алкохол, влиза в словесен конфликт с контрольорите и се налага да бъдат извикани охранителите във влака, какъвто именно е нашият сънародник. Спорът прераства във физическа саморазправа, при което нашият сънародник пада от влака в движение.

По информация на германските власти съдът е отказал да остави заподозрения 36-годишен германски гражданин в ареста и той е освободен, докато разследването продължава.

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