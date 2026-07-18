Дроновете на Киев, оборудвани с изкуствен интелект, са "специализирани и евтини машини за убиване" на руски войници, а руските войници, воюващи срещу Украйна, не оцеляват повече от 20-30 минути на бойното поле, заяви ръководителят на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф.

Говорейки на среща на върха по въпросите на отбраната и иновациите в Пенсилвания, директорът на ЦРУ заяви:

"Това, което бих казал, е, че нашата информация е в съответствие с някои от докладите от отворени източници, които вероятно сте виждали в Украйна. Така че средната продължителност на живота на руски новобранец, който в момента пристига на бойното поле в Украйна, се оценява на между 20 и 30 минути“, пише The Independent.

Коментарите му дойдоха на фона на протести в Украйна, след като президентът Володимир Зеленски уволни министъра на отбраната Михайло Федоров само шест месеца след назначаването му, след спор между реформатора и началника на армията в Киев. Федоров се стреми да трансформира украинската армия в по-ефективна бойна сила и е признат за прилагането на положителни реформи по време на краткия си мандат.

35-годишният технологичен експерт е в публичен конфликт с началника на украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски, обвинявайки го, че подклажда интриги, блокира инициативите му и саботира работата му. Той може да бъде заменен от настоящия министър на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко.