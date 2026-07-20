efbet стартира лятната си кампания "Лято без депозит"

След седмиците, изпълнени с футболни емоции около Световното първенство за национални отбори, вниманието постепенно се насочва към летните предложения в онлайн пространството.

В този контекст efbet обяви началото на кампанията "Лято без депозит", която ще се проведе до 31 август.

В рамките на инициативата активните клиенти на платформата ще могат всеки ден да се възползват от бонуси под формата на безплатни залози за спорт или безплатни врътки за казино. Предложението е достъпно при условията на промоцията и е част от лятната програма на компанията.

Информация за начина на участие, механизма на кампанията и пълните правила е достъпна на специалната страница в сайта на efbet, както и в официалните канали на бранда в социалните мрежи.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.