Какво прави армията на Путин по границата с Финландия?

Границата между Русия и Финландия е дълга над 1300 км. Тя минава през необитаемата тайга и слабонаселени селскостопански райони, както и покрай реки и морета. Откакто Кремъл започна войната срещу Украйна през 2022 година, преминаващите границата стават все по-малко. Днес я пресичат само товарни влакове. Но пък военната активност е нараснала, пише германската обществена телевизия АРД, цитирана от Дойче веле.

Границата като проблематичен регион

От руска страна в морето са разположени Балтийският и Северният флот. Именно Северният флот играе централна роля за Русия, що се отнася до ядреното сплашване, посочва пред германската обществена медия Михаел Йонас от Германския институт за отбрана и стратегически изследвания към Бундесвера.

Но и пехотата има значение, добавя експертът. "Дългата 1300 км граница, която сега една натовска държава трябва да управлява военно срещу Русия, естествено е много проблематична."

Нов военен окръг по границата

Още през 2022 руският президент Владимир Путин обяви създаването на пети военен окръг, а през пролетта на 2024 г. бе подписан и съответният декрет. Става дума за новия Ленинградски окръг, част от който е и граничният район с Финландия. Вероятно със създаването на този нов военен окръг руското правителство е разчитало на повишаване на ефективността.

Това решение е било съпроводено от 250 мерки, както беше обявил тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу. Една от тях е разширяване на войските и изграждане на армейски корпус с до 100 000 войници, по данни на руската информационна агенция ТАСС.

Навремето Шойгу беше подчертал, че военните ще поставят акцент върху обучението на войниците да управляват дронове. От руското военно министерство не беше предоставена никаква друга информация за присъствието в региона.

Руските войски по границата не са много

В момента Русия не разполага с достатъчно войници, че да организира мащабно присъствие в региона, казва Михаел Йонас, цитиран от германската обществена медия. Сега войниците там са само около 20 000, тъй като основната им концентрация е в Украйна, добавя той.

Въпреки това германският военен експерт смята, че Русия разширява военната си инфраструктура по границата с Финландия. Финландските военни подкрепят тази теза: армейският командир Паси Валимаки заяви наскоро по шведската телевизия, че според него намеренията на Русия предвиждат разполагането на 80 000 войници по границата. Други прогнози посочват дори около 115 000 войници.

Сателитни снимки показват активност по границата

В началото на миналия месец скандинавски медии информираха за активност по границата, установена въз основа на сателитни снимки. Така например Русия била започнала строителството на нова военна база, на 190 км от финландската граница. Близо до руския град Петрозаводск била изсечена един кв. км гора, на чието място щели да се строят 50 съоръжения.

Данните на скандинавските медии привлякоха вниманието на руския портал topwar.ru, смятан за близък до правителството. Сведенията не са били опровергани пред портала от руска страна, което може да се смята за знак, че те са достоверни.

Въпреки тези развития обаче е малко вероятно скоро в региона да има операции на руски сухопътни войски, смятат от американския Институт за изследване на войната, както посочва АРД.

Възможните сценарии са три

Според експерта по отбраната Михаел Йонас има три вероятни сценария за действията на Русия. Те се простират от нападение до чисто отбранителни мерки. Той не изключва и това, че Русия може да използва военната инфраструктура по финландската граница най-вече за отклоняване на вниманието.

"Чрез присъединяването на Швеция и Финландия НАТО за първи път е в състояние сериозно да брани балтийските държави", казва Йонас пред германската обществена медия и обяснява, че през Финландия е възможно оказването на подкрепа на Естония, Латвия или Литва при евентуално руско нападение.

Скоро обаче най-вероятно няма да има такова, тъй като войната срещу Украйна ще задържа повечето руски войски на тамошния фронт и в близко бъдеще, отбелязва Йонас. Той предполага, че след края на войната руснаците ще имат нужда от една до три години, за да могат да прехвърлят достатъчно части по границата с Финландия.