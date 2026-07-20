Проектът "Фрея", който трябва да защити Украйна и Европа от руските ракети

Целта на проекта "Фрея" е да бъде укрепена отбраната на Европа, а зад него вече застанаха девет европейски страни. Какво се знае за бъдещия антибалистичен щит?

Балистичните ракети фактически остават единствената въздушна заплаха от страна на Русия, от която Украйна до момента не е защитена напълно. При това постоянните руски нападения изискват няколко пъти по-голямо количество ракети прехващачи, отколкото има сега.

Украйна започна работа по създаването на собствена ракета прехващач. За проекта "Фрея" президентът Зеленски казва, че той е начин Украйна да подсили отбраната си и да създаде надежден щит над цяла Европа. Около него вече се формира международна антибалистична коалиция, чието първо заседание се състоя в Париж на 13 юли. В коалицията участват девет страни от НАТО, а Украйна трябва да стане неин координатор. Производителят на антибалистичната ракета - украинската компания Fire Point - обеща, че тя ще бъде готова още през 2027 година, пише "Дойче Веле".

Стъпката за развитие на антибалистичната защита наистина е необходима, подчертава главният редактор на „Defense Express" - военният експерт Олег Катков. При това стъпката трябва да бъде предприета не само от Украйна, а и от европейските страни - при положение, че Русия произвежда повече балистични и хиперзвукови ракети, отколкото могат да бъдат прехванати чрез системите "Пейтриът". Затова всяко решение, насочено към увеличаване на средствата за антибалистична отбрана, непременно трябва да получи статута на национален приоритет.

Съчетание на украинския опит с европейски компоненти

Същевременно зад красивите декларации за "защита на цяла Европа" стоят съвсем конкретни предизвикателства: от разпределението на правата за интелектуалната собственост, до скоростта на взимане на бюрократичните решения в рамките на антибалистичната коалиция, отбелязват експерти.

"Създаването на антибалистичната коалиция е важна стъпка, но е необходимо сегашният ѝ статут да бъде оценен правилно. Днес това е преди всичко политическа и организационна рамка, още не е финансирана програма с готови договори. Принципната ѝ ценност е в това, че Украйна се присъединява като съразработчик: предлагаме ракетната съставляваща, уникалния си практически опит за противодействие на руските балистични ракети и способността пътят от инженерното решение до изпитанията да се измине значително по-бързо от обичайното за европейския военно-промишлен комплекс", коментира пред ДВ изпълнителният директор на Украинския оръжеен съвет Ихор Федирко.

Той пояснява, че проектът "Фрея" не започва от нулата - ракетата FP-7 вече е преминала тестове. Европейските партньори могат да предоставят готови радари, самонасочващи се глави, защитени канали за предаване на данни и системи за бойно управление. По думите на Федирко, съчетанието на компетенциите действително ще позволи пътят да се премине няколко пъти по-бързо.

Основните предизвикателства пред "Фрея" са бюрократични

Федирко обаче отбелязва и, че "сама по себе си ракетата още не е антибалистична система. Най-сложната задача е да бъдат интегрирани ракетата, радарът, пунктът за управление, средствата за насочване и връзка в единен комплекс, след което чрез серия изпитания да се потвърди нейната способност сигурно да прехваща балистични цели".

Предизвикателствата са достатъчно сериозни, предупреждава военният експерт Михаил Самус, и те са от организационен характер. "Трябва да се подпишат споразумения между предприятията, да се изгради кооперация, да се знае ясно кой ще държи конструкторската документация, интелектуалните права на отделните елементи на ракетата и на ракетата като цяло, или пък тези права ще бъдат разпределени в рамките на ЕС", обяснява Самус.

Той е убеден, че ще възникнат много организационни въпроси от този вид. Затова скоростта на реализация на общоевропейския проект ще зависи до голяма степен от това колко оперативно ще могат да бъдат решени тези бюрократични задачи от съюзниците.

Пропастта между "готовността за използване" и серийното производство

Експертите подчертават, че ако под реализация на проекта се разбира първото успешно прехващане на цел или постигането на ограничена бойна готовност, то това е много амбициозен, но потенциално реалистичен срок. Ако става дума обаче за масово производство и разгръщане на пълноценен европейски противоракетен щит, процесът ще е доста по-продължителен.

Олег Катков смята, че обявеният от компанията Fire Point срок за приключване на изпитанията през 2027 година е напълно постижим. Още повече, че ракетата вече два пъти е преминавала изпитания, а всички останали компоненти за системата вече се произвеждат. Сега трябва да се създаде технологичен цикъл, за което вече има подписани меморандуми.

"В момента има политическа воля, която трябва да се превърне в твърд договор", посочва експертът. Същевременно той предупреждава, че между деня, в който украинската антибалистична система стане готова за използване, и началото на серийното производство на ракети може да мине немалко време.

Пред ДВ експертът по международна сигурност Алексей Мелник посочва, че за момента няма яснота как ще функционира антибалистичната коалиция, а няма и точни срокове за това кога Украйна ще започне да защитава небето си със собствени балистични ракети.

"През последните пет години обаче Украйна неведнъж е впечатлявала. Затова да се надяваме, че съчетанието на украинската изобратеталност и на международното партньорство ще създадат тази синергия, която ще позволи отново да изненадаме приятно цивилизования свят и вероятно, донякъде неприятно да изненадаме нашия враг", казва Мелник пред ДВ.

Коалицията не се ограничава с "Фрея"

Според експертите, работата на антибалистичната коалиция ще бъде концентрирана не само върху украинския проект "Фрея". Основната идея на коалицията е в създаването на възможности за прехващане на всички видове балистични ракети, които Русия използва срещу обекти в Украйна и потенциално може да използва и срещу обекти в европейските страни. Затова става дума за комплексна стратегия, включваща няколко направления, посочва Михаил Самус. "Едно от тях е производството на ракети за комплексите "Пейтриът"на територията на Европа, друго е проектът "Фрея"."

Неговото мнение е, че към тези усилия трябва да бъде отнесена и френската лицензионна програма за производството на ракети "Астер", които могат да прехващат балистични цели. "Много е трудно да имаш няколко производители или едно средство, което да покрива всички потребности. Колкото повече са тези средства, толкова по-добре - всички те заедно трябва да осигурят безопасността на Украйна и на европейския континент", убеден е Самус.