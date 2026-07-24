Скандал в НС: ПБ не подкрепи предложение за Националната детска болница

Бъдещето на Националната детска болница остава неясно след като 121 народни представители от ПГ на “Прогресивна България” се въздържаха да гласуват за предложение, свързано с проекта.

Според публикувана информация от гражданската инициатива “ЗА истинска детска болница“, предложението е било внесено от “Продължаваме промяната“ и е целяло да гарантира продължаването на проекта за изграждането на Националната детска болница.

От снимка на таблото с резултатите от гласуването се вижда, че предложението е получило 86 гласа “за“, няма гласове “против“. Това, което прави впечатление е, че 121 народни представители са се въздържали. Така предложението не е било прието.

От гражданската инициатива посочват още, че Министерството на здравеопазването и “Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) са обжалвали решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което беше отменена обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница, пише Dariknews.bg.

Коментар от опозицията

Поведението от депутатите от ПБ веднага беше коментирано от опозицията, като ГЕРБ-СДС публикува в страницата си във Фейсбук, че в бюджета за 2026 г. и в тригодишната бюджетна прогноза не е предвидено нито едно евро за този проект.

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От ГЕРБ цитират заявеното от министър-председателя Румен Радев на 8 май 2026 г. от трибуната на Министерския съвет: “Националната детска болница е национален приоритет. Очаквам ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване и да има лекари, които да работят там”.

"Днес този “национален приоритет“ е с нулево финансиране! За първи път от 2022 г. насам в държавния бюджет няма предвидени средства за изграждането на Националната детска болница. Това е ясен знак, че обещанията отново се разминават с реалните действия", възмущават се в ГЕРБ-СДС.

По темата реагира и председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов, бивш здравен министър. С публикация тойй заяви, че проектът за Националната детска болница години наред е бил възпрепятстван от политическа нестабилност, административни проблеми и липса на последователен приоритет.

По думите му правната и организационната рамка за проекта е била създадена още през 2020 г., но след това са последвали смени на правителства, обществени съвети, прекратени процедури и забавяния.

В публикацията си депутатът коментира, че ако темпото на работа се запази, Националната детска болница няма да бъде завършена преди 2035 г. Ангелов подчертава, че проектът не трябва да бъде обект на политически противопоставяния, а да остане държавен приоритет, като заявява, че ГЕРБ ще продължи да настоява за реализацията му.

Реакция имаше и от страна на” Продължаваме Промяната" - “Прогресивна България“ не подкрепиха “Националната детска болница“. Всичко, което трябва да знаете за този бюджет”.