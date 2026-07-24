Заради тежка катастрофа пътят Русе-Бяла е затворен

Тежка катастрофа, станала днес малко след 09:30 часа, затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР-Русе.

По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван.

Все още няма официално потвърждение, но според информация на БНТ има ранени и загинали.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили-Иваново-Божичен-Басарбово-Русе.