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Заради тежка катастрофа пътят Русе-Бяла е затворен

Въведен е обходен маршрут

24.07.2026 | 11:01 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Тежка катастрофа, станала днес малко след 09:30 часа, затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР-Русе. 

По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван.

Все още няма официално потвърждение, но според информация на БНТ има ранени и загинали.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили-Иваново-Божичен-Басарбово-Русе.

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Тагове:

катастрофа Русе-Бяла затворен път
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