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ДПС предлага машини с оптични скенери за гласуване на избори

Предложенията са направени между първо и второ четене

24.07.2026 | 16:22 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране с изменение Изборния кодекс предлага ДПС. Предложението е направено между първо и второ четене на закона. 

Това предложение е алтернатива на сегашните устройства за машинно гласуване, защото, според ДПС, този тип машини са компрометирани в цял свят, в цяла Европа и в България. 

На предходни избори имаше редица проблеми с машини, които отказват да работят и дори не стартират в изборния ден. Тези машини, наречени още “мадуровки“, са компрометирани и отхвърлени  в цял свят. 

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Тяхното използване създава огромно съмнение сред обществото относно честността на вота, като случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици,  и са възприемани като устройства за манипулиране  и кражба на вот, на мнение са от ДПС. 

Затова ПГ на ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране, които съчетава предимствата, както на хартиеното, така и на машинното гласуване, които са доказали своята надеждност и са използвани за гласуване в САЩ и други страни.  

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Тагове:

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