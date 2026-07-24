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Четвърта жертва след катастрофата на пътя Русе-Бяла, едно дете е загинало

В буса са пътували украинско семейство с деца

24.07.2026 | 13:22 ч. 14
Четвърта жертва след катастрофата на пътя Русе-Бяла, едно дете е загинало

Четири вече са жертвите на тежката катастрофа, която затвори пътя Русе - Бяла. 

Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР - Русе.

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По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван. В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница.

Тирът е със софийска регистрация и е пътувал в посока Бяла. Бусът е с украинска регистрация и е пътувал към Русе. По първоначална информация в него са пътували украинско семейство с деца.

При жестокия удар са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца, съобщи "Русе Медия". 

Бащата на 43 г. е с два счупени крака. Той и 12-годишно дете са откарани в болница, като са настанени Отделението по хирургия. Състоянието им се наблюдава, не са изключени и хирургични инвервенции. Шофьорът на камиона не е ранен сериозно.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

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