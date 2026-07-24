Четвърта жертва след катастрофата на пътя Русе-Бяла, едно дете е загинало

Четири вече са жертвите на тежката катастрофа, която затвори пътя Русе - Бяла.
Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР - Русе.
По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван. В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница.
Тирът е със софийска регистрация и е пътувал в посока Бяла. Бусът е с украинска регистрация и е пътувал към Русе. По първоначална информация в него са пътували украинско семейство с деца.
При жестокия удар са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца, съобщи "Русе Медия".
Бащата на 43 г. е с два счупени крака. Той и 12-годишно дете са откарани в болница, като са настанени Отделението по хирургия. Състоянието им се наблюдава, не са изключени и хирургични инвервенции. Шофьорът на камиона не е ранен сериозно.
Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.