Глобиха двама чужденци, влезли в Рибното езеро в Рила

Парковата охрана на Национален парк "Рила" е санкционирала двама чужди граждани, нарушили режимите в парка.

На 20 юли при съвместен обход охранители са установили двама чужди граждани, навлезли в езерото Рибното на територията на Национален парк "Рила". На туристите са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Дирекцията на парка призовава всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения своевременно да сигнализират на телефоните на дирекцията или на телефон 112.

Извършването на нерегламентирани дейности в защитената територия подлежи на санкции от 500 до 5000 лв. за физическо лице и до 10 000 лв. за юридическо лице.