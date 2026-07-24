Мъж пие и се друса, после троши коли, бие съседи и заплашва деца в Благоевград

Страх и напрежение са обхванали жители на благоевградския квартал "Еленово", след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той системно ги тормози и срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца.

Последният случай е от 22 юли, разказа пред Нова тв една от потърпевшите - Кирилка. По думите ѝ мъжът има доказано психично заболяване, употребява наркотици, пие големи количества алкохол и създава проблеми на хората в целия блок.

"Нанесени са щети върху нашата кола и върху колата на съседи. Изпотрошени са предни и странични стъкла и огледала. Бяха разхвърляни навсякъде по улицата и тротоара", разказа жената.

Жителите твърдят, че сигналите им не дават резултат

По думите на Кирилка след подадена жалба прокурор е преценил, че няма основание за образуване на досъдебно производство.

Тя твърди още, че преди около пет-шест години срещу мъжа е имало дело, което впоследствие е било прекратено. Живеещите в блока обаче не знаят на какво основание е взето това решение.

Жената разказа и за отправена заплаха към 14-годишния ѝ син. По думите ѝ мъжът го предупредил, че ще го застреля, ако се покаже на прозореца.

Кирилка е събирала подписка сред съседите с искане той да бъде отстранен от жилището. Според нея родителите му живеят в Испания, където и той е пребивавал, но е бил върнат след извършени прояви. Тя твърди също, че мъжът е посягал и на полицай.

Семейство напуснало дома си заради страха

Един от собствениците на повредените автомобили заяви, че живеещите в района се чувстват безпомощни.

По колата му са счупени предното и страничното стъкло и огледалата, а части от конструкцията са изкривени. По думите му мъжът излизал с бухалка и вече е посягал на съсед.

Той разказа, че едно семейство дори е напуснало апартамента си и в момента живее под наем заради напрежението в блока.

Друг потърпевш твърди, че преди около година е бил нападнат и е получил счупване на носа.

"Отворих входната врата и той започна да я рита. Попитах го какво става, а той започна да ме удря и ми счупи носа", разказа мъжът.

По думите му след инцидента нападателят хвърлил телевизор върху автомобил на съседка и го потрошил. Преди седмица мъжът установил, че и стъклото на неговата кола е счупено.

Той твърди още, че е получавал заплахи с нож, а в един от случаите входната му врата била разбита около 4:00 часа сутринта. Според него подобни прояви са се повтаряли многократно.

Жителите на квартала настояват отговорните институции да предприемат действия и да намерят трайно решение на проблема.