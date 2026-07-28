Поканили Мира Добрева да е кандидат за вицепрезидент, тя отказала

Известната журналистка Мира Добрева е получила предложение за участие в изборите като кандидат за вицепрезидент. Тя е отклонила предложението.

„Получих предложение да участвам на предстоящите избори като вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Отказах.

Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България“, написа Мира Добрева във фейсбук.

„През целия си професионален път съм служила на хората по друг начин - като журналист. Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото.

Отдавна се уча да казвам “Не” и признавам, не ми се получава, но да кажа „не“ на подобно предложение, за мен беше повече от отказ. Беше най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата.

Благодаря за оказаното доверие.

Приемам го като признание.

Избирам да остана вярна на пътя, по който поех преди много години - да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории.

Вярвам, че и така може да се служи на България“, написа Мира Добрева.