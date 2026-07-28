Автоексперт: Малко вероятно е да са отказали спирачките на автобуса на „Цариградско шосе“

Какви са вероятните причини и какви мерки трябва да бъдат предприети след катастрофата, при която автобус на столичния градски транспорт премина вчера следобед през мантинелата, навлезе в насрещното движение и се удари в бетонните обезопасителни съоръжения на мост на столичния булевард "Цариградско шосе" – това коментира пред БНТ автоекспертът Румен Дунев.

По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Според автоексперта Румен Дунев обаче тази версия е малко вероятна.

"Моето мнение е, че е имало техническа неизправност с превозното средство. Въпросът е, че най-малко вероятно това да е в спирачките, тъй като спирачната система на автобусите е така направена и конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки. Освен това, ако се лежи на тази теза, автобусът в бус лентата спокойно можеше да продължи по инерция и от самата инерция да спре. Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието", каза Дунев.

Автобус разкъса мантинелите и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“ в София ВИДЕО, СНИМКИ Свързани статии

По думите му механизмът на катастрофата започва много преди окончателния удар в бетонните обезопасителни съоръжения.

"Основната причина, поради която настъпва това пътно-транспортно произшествие и неговият механизъм стартира не тук, където е ударът в бетонната обезопасителна система, а стотина метра по-надолу, където опашната част на автобуса се удря в бетонната ограда и излиза от пътното платно. След това се връща със средната част, там където е двойната гума. Има втори удар. Системата така е проектирана, че да върне автомобила на пътя. За съжаление скоростта, с която го връща, е много голяма, къса предпазната мантинела и влиза в насрещното, след което се спира отново в бетонните предпазни системи тип "джърси", обясни експертът.

На въпрос дали е възможно причината да е проблем с кормилното управление, Дунев заяви, че според него неизправността е възникнала в задната част на автобуса. "Според мен техническата неизправност е дошла от задната част на автобуса, тъй като първият удар и допир със стената е в задната опашна част. След това вече настъпва разлюляване на автобуса и неговото излизане и напускане на платното за движение."

Катастрофиралият в София автобус е минал технически преглед на 21 юли СНИМКИ Свързани статии

Автоекспертът коментира и ролята на различните видове обезопасителни системи, като подчерта, че именно бетонните бариери вероятно са предотвратили още по-тежък инцидент.

"Най-радостното от цялото това пътно-транспортно произшествие е, че след като разкъсва предпазната мантинела, няма начален удар с насрещно движещите се автомобили. По отношение на това коя тип система е по-добра, категорично виждаме и в дадения случай, тъй като в предни пътно-транспортни произшествия се спекулираше доста дали "джърси" или мантинела са по-добрите. Ако при втория удар в бетонната стена беше една такава мантинела, автобусът щеше да падне в кръговото движение от другата страна. И ако тук, където сме ние, отново нямаше „джърси“, автобусът щеше да прелети и да падне върху тротоара и преминаващите от другата страна на пътното платно автомобили, което при един 15-тонен автобус щеше да доведе до фатален край."

По думите му поредицата тежки катастрофи, при които превозни средства преминават през мантинели и навлизат в насрещното движение, показва необходимостта от промени в подхода към пътната безопасност:

"Изводът от това е, че ако искаме да постигнем различно решение, трябва да променим нещо в самото уравнение. Така че този тип "джърси" системи, както сами можете да видите, след удар от 15-тонен автомобил има леки пукнатини, почти не се налага абсолютно никаква поддръжка, докато мантинелите искат постоянно обновяване и смяна. Според мен трябва да се изгради един участък с висока концентрация на пътно-транспортни произшествия, да се обезопаси по този начин и след една-две години да се направи добро обследване. Ако това е печелившата схема в спасяването на човешки животи, при изграждането на нови трасета трябва да започнем да правим такъв тип обезопасяване, така както е в Гърция, Румъния, Турция и навсякъде в страните около България", смята експертът.

Дунев коментира и факта, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли, а техническо обслужване е извършено на 25 юни.

"Според мен не трябва да се спекулира, ако трябва да сме точни. Той има и в деня, в който е излязъл от гаража, предпътен технически преглед, при който механик също проверява техническата изправност на автомобила. В конкретния случай това не се е случило на първия курс, така че може проблемът, който е бил технически, да е бил скрит, да е бил недостатъчно явен, за да бъде хванат. От друга страна, има камери на Столична община, които също много добре могат да дадат визия за механизма на пътно-транспортното произшествие, за да се види дали причината е технически проблем, разсейване на водача или и двете."

Според експерта са необходими както по-строг технически контрол върху превозните средства, така и решаване на проблема с недостига на шофьори. Разследването по случая продължава. Най-важното след тежкия инцидент остава фактът, че въпреки сериозните материални щети и потенциала за много по-тежки последици, при катастрофата няма загинали.