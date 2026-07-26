Иван Ангелов, ПБ: Войната в Украйна е “специализирана военна операция”

Зам.-председателят на 52-то Народно събрание и депутат от “Прогресивна България” Иван Ангелова заяви, че вече пета година в Украйна се води “специализирана военна операция”. Припомняме, че самият Владимир Путин и представителите в Русия предпочитат именно използването на този термин, а не “война”.

"Според някои дълго продължаващия конфликт вече може да се характеризира и като война, според официални източници говорим за специализирана военна операция", каза пред bTV Ангелов и добави: “

"На мен ми е много трудно да намеря разликата, по-скоро е продължаваща специализирана военна операция”.

"Това трябва да спре, ние отдавна сме заявили позицията си, че трябва да се прекрати по дипломатически път", каза зам.-шефът на НС.

“В политиката към Украйна има много неясноти и много държави в момента, които имат различно отношение, но всички се обединяваме, че не бива да загиват повече невинни хора”, отговори Ангелов и по този начин избегна отговора на въпроса как, ако не се дава оръжие на Украйна, ще бъде спряна Русия да не я завземе цялата.

Бюджет 2026

Народният представител коментира и приетият бюджет за настоящата година, който раздели на лагери депутатите в парламента. Според Ангелов новият бюджет слага край на кризата с управлението на публичните финанси и обезсилва опозицията, като я лишава с възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Това обяснява критиките ѝ.

Ангелов определи кандидатурата на Илияна Йотова за президент като силна. По думите му тя се е справяла успешно и със задълженията си като вицепрезидент. Той допълни, че на партиен форум “Прогресивна България“ ще реши дали да я подкрепи или да издигне собствен кандидат.