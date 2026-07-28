Ейса забавлява Гришо в Мексико, участието на българина пропадна

Половинката на Григор Димитров, мексиканската актриса Ейса Гонсалес, открадна шоуто по време на негова тренировка в Лос Кабос.

В момента българската тенис звезда е в родината на любимата си, за да участва в турнира Лос Кабос Оупън ATP 250, който се провежда за 10-та поредна година.

По всичко си личи, че връзката на двойката, която е заедно от началото на 2025-а, продължава да се развива добре. Гришо, който към момента е 142 в ранглистата, и неговата сексапилна половинка, изглеждат все така влюбени и сплотени.

Междувременно Григор Димитров се оттегли от тенис турнира в Лос Кабос, Мексико.

Първата ни ракета при мъжете трябваше да стартира срещу Мойс Куаме (Франция) в първия кръг, но непосредственно преди мача отказа участие. Причината - дискомфорт в крака, който 35-годишният хасковлия е почувствал по време на тренировката си в петък.

"За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя", написа Григор в Инстаграм.

Следващият планиран турнир в графика на Димитров е Мастърсът в Синсинати, който започва на 13 август.

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