Борисов: Бюджет 2026 е фалстарт, ГЕРБ ще се върне на власт ВИДЕО

“Бюджетът за 2026 г. е пълен фалстарт. Бюджетът на нашето правителство беше с 3% дефицит. Нека го направят като нашия в трите правителства, които ръководех”, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира план-сметката за настоящата година.

Според Борисов единственото хубаво в бюджета е, че 520 хиляди нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон.

"Тяхната политика е изцяло: yes, yes, yes, а после – нет, нет, нет", с тези думи Борисов обобщи управленската програма на ПБ.

“Прогресивна България” не е в началото на управлението си. Румен Радев прави партията си от 9 години. Ние дадохме 100 дни толеранс, но за съжаление, не можем да подкрепим правителството в нито една сфера”, категоричен е Борисов.

Критика към Радев

Екс премиерът разкритикува Румен Радев за външната политика, която води, както и държавния глава, че не е свикала КСНС поради тази причина.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт. “Когато се върнем, ще има и детска болница”, каза лидерът в отговор на отказаното гласуване за проекта.

Народният представител коментира и обявлението на Илияна Йотова, че ще се кандидатира за президент. Борисов я определи като “много силен кандидат, който действа с размах".

“Предполагам, че “Прогресивна България” ще я подкрепи”. По думите му така левите имат силна заявка, която може да бъде победена само с инициативен комитет, силна кандидат-президентска двойка, независимо различията между партиите в дясно.

“Само това е шансът да се отиде на балотаж и да има успех. Всеки, който казва различно от това, играе в отбора на Радев”, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че през септември ще стане ясно и кой ще е кандидатът за президент на партия.

Спомените на Борисов

Лидерът на ГЕРБ припомни, че по време на неговото управление в България са били привлечени големи чуждестранни инвеститори. “Аз доведох Катар тук. Един по един всичко си заминават – Qatar Airway, Bosch и други“.

По думите му в България правителствата обикновено падат след обществен натиск, а не след успешен вот на недоверие.

“В България, с едно-две изключения, правителствата падат заради хората на улицата, а не заради вот на недоверие. Българският народ е изключително мъдър. Ние в началото дадохме толеранс като партия на това управления“, каза още Борисов.