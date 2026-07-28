В Средец си спретнаха бой с брадви и мотики

В Средец две групи си спретнаха масов бой с брадви и мотики. Мелето завърши с четирима хоспитализирани и двама задържани, съобщава полицията в Бургас.

Инцидентът е станал около 21:45 часа на 26 юли в района на частен дом на ул. “Тодор Каблешков“, след като двама братя на 35 и 37 години влезли във физическа саморазправа с трима братя на 42, 45 и 46 години, предава БНР.

По време на боя мъжете си нанасли удари с брадви, мотики и дървени прътове, а впоследствие в сбиването се включили и техни близки и роднини.

Полицията е задържала по един мъж от всяка от двете групи за срок до 24 часа. Четирима души са приети в болница, като най-тежко пострадал е 45-годишен мъж с множество счупени ребра и перфорация на белия дроб.

По случая е образувано досъдебно производство.