Левски обърна Локомотив (София) в първото домакинство на Любослав Пенев

Левски продължи вдъхновяващия си старт на новия сезон с драматична победа на гости на Локомотив (София). Това бе домакински дебют за новия старши-треньор на „железничарите“ Любослав Пенев, който отново бе посрещнат с овации както от феновете на собствения си тим, така и от тези на противника.

Локомотив поведе в 63-ата минута чрез страхотна комбинация, извела ветерана Спас Делев сам срещу вратаря. Бившият играч на ЦСКА не сбърка и изведе домакините напред, но авансът им не успя да издържи и 15 минути.

Карамбол в наказателното поле в 77-ата минута доведе до така важния изравнителен гол, реализиран от Рейналдо, който отново откри малко повече домакините за контра атаки.

Една такава контра в 82-ата минута, подпомогната от провалена изкуствена засада, изведе Рейналдо зад защитата на Локо. Бразилецът умно комбинира със Сержиньо, който от много по-лесна позиция простреля вратаря Мартин Величков и отбеляза за крайното 1:2.

Локомотив се държа добре на терена през всичките 90 минути, като изстиска максимума от умората в редиците на Левски. „Сините“ имаха важен мач през седмицата срещу Университатя (Крайова), а идната сряда ги чака и реванш в Румъния.

Така вратичката за изненада в мача от Първа лига бе открехната, но в крайна сметка класата и характера на шампионите, подпомогнати от малко късмет при първия гол, бяха достатъчни за нови три точки.

Това е втори успех в два мача за защитаващия титлата си Левски. Така преди мача на Лудогорец срещу Дунав, „сините“ са единственият отбор с две победи от първите си два мача.

Локомотив (София) показва добра игра в началото на ерата „Любослав Пенев“, но Ел Голеадор вероятно няма да е щастлив от факта, че във втора поредна среща неговите играчи повеждат и не успяват да удържат преднината си.

„Железничарите“ вкараха първи и при гостуването на Ботев (Пловдив), където също допуснаха гол около 80-ата минута и трябваше да се задоволят с хикса. Едната точка засега отрежда на Локо позиция във втората половина на класирането на този много ранен етап от сезона.

Независимо от съперничеството на терена, по трибуните отново видяхме обединение покрай легендата и настоящ старши-треньор на Локомотив (София) Любослав Пенев. Феновете на Левски, подобно на тези на Ботев в първия кръг, демонстрираха съпричастност и подкрепа към Пенев, който води люта битка със здравословни проблеми.