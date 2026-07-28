Проверяват гора край Кара дере за нелегални каравани

Експерти от Областната администрация във Варна, Екоинспекция и Изпълнителна агенция по горите проверяват за незаконно поставени каравани в местността “Кара дере“. Там се намира един от плажовете за диво къмпингуване, съобщава БНТ.
Екоинституциите съобщават за сериозни нарушения, а нелегалните каравани са разположени върху дюните край плажа, на самия плаж, както и в останалата зелена местност наоколо.
На всички нарушители са съставени фишове и предстои да бъдат глобени.
Някои от собствениците на каравани са разбрали, че предстои проверка и са премахнали регистрационните номера на своите каравани, за да не могат да бъдат установени.
Представителите на институциите са категорични, че проверките ще продължат.
Важно е да се уточни, че гражданите могат спокойно да посещават плаж “Кара дере“. Условието е да не влизат и да не паркират автомобилите си в забранената зона.
Според действащата наредба има зона А, която обхваща 500 метра от морския бряг навътре към сушата. В тези 500 метра гражданите нямат право да паркират автомобилите си.
При нарушение първоначалните санкции са в размер до 500 лева.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.