ДБ: Текстът за социалните мрежи в Изборния кодекс е неприемлив

“Демократична България” вижда неприемлив за тях текст от направените промени в Изборния кодекс.

“От доклада за второ четене от наша гледна точка виждаме един конфликтен текст, който казва, че правилата за предизборна агитация по този кодекс ще се прилагат за социалните мрежи, включително и за личните блогове. Това е ново положение, което не е дебатирано на първо гласуване и от наша гледа точка е неприемливо и в тежък конфликт с правото за свободно изявяване на мнението”, каза в кулоарите на парламента Надежда Йорданова преди началото на правната комисия.

Йорданова подчерта, че въпросът за социалните мрежи в предизборните кампании трябва да бъде уреден, но не и по този начин.



“На първо място трябва да припомним, че за политическата реклама на територията на Европейския съюз действа регламент и той се отнася спрямо компаниите, които осигуряват тази услуга “социални мрежи“. Но тук е много деликатен въпросът докъде ние регулираме платформите като такива и как те изпълняват своите задължения от една страна, и от друга страна, ограничаваме ли правото на всеки един от нас да изрази своето мнение”, обясни бившият правосъден министър.

“Що се отнася до останалите положения, всъщност целта на Изборния кодекс - изцяло машинно гласуване, отпадане на ограниченията за брой секции в държавите извън Европейския съюз, мисля че ще намерим консенсус. Ние настояваме да има район “Чужбина“, но управляващото мнозинство очевидно са взели решение да отпадне. Смятаме, че това е в ущърб на нашите сънародници извън граница”, каза още Йорданова.

По повод подписката с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026 която “Продължаваме промяната“ ще внесе при държавния глава, депутатът от ДБ заяви, парламентарната им група подкрепя искането на гражданите.